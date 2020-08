An der Kasse des Albert-Kuntz-Sportparks beginnt am Mittwoch der Vorverkauf der Pokaltickets für das Spiel von Wacker Nordhausen gegen den FC Carl Zeiss Jena.

Nordhäuser Pokalknaller: Nur Vorverkauf für alle 1500 Karten

High noon für die Fußball-Fans in Nordhausen. Am Mittwoch startet pünklich um 12 Uhr mittags (bis 18 Uhr) an der Kasse 1 des Albert-Kuntz-Sportparks der Verkauf der Eintrittskarten für das Halbfinale im Landespokal am kommenden Samstag (14 Uhr). Dabei treffen Wacker Nordhausen und der FC Carl Zeiss Jena aufeinander. 1500 Zuschauer hatte das Gesundheitsamt für die Partie genehmigt.

So lange der Vorrat reicht, werden auch am Donnerstag und Freitag zur gleichen Uhrzeit wie tags zuvor Tickets zum Preis von 15 Euro Sitzplatz (13 Euro ermäßigt) und 11,50 Euro Stehplatz (10 Euro ermäßigt) verkauft. Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Kartenreservierungen sind ab Mittwoch auch unter tickets@wacker90.de möglich. Die Tickets müssen aber bis spätestens Freitag (16 Uhr) in der Geschäftsstelle des Vereins abgeholt werden. Am Spieltag selbst sind die Tageskassen dann geschlossen, um mögliche Schlangen zu vermeiden.

Dauerkarten und VIP-Karten aus der Saison 2019/20 haben im übrigen keine Gültigkeit. Ein nachträglicher Umtausch von Pokaltickets ist nicht möglich, erklärte der Verein in seiner Mitteilung.

Jeder Kartenkäufer hat beim Erwerb von Pokaltickets einen Kontaktfragebogen auszufüllen, um Name, Anschrift und Telefonnummer zu hinterlegen. Die Daten dienen ausschließlich der Nachverfolgung von Infektionsketten bei einem möglichen Corona-Fall. Das Stadion ist in vier Ticketzonen (Haupttribüne - 300 Sitzplätze, Fankurve, Gästeblock und Gegengerade je 400 Stehplätze) mit verschiedenen Eingängen eingeteilt. Maskenpflicht besteht am Eingang, am Catering-Stand und beim Gang auf das WC.

Der FC Carl Zeiss Jena erhält im übrigen kein Karten-Kontingent für die Partie, die aber im MDR-Livestream im Internet übertragen wird.