Nordhausens Faustballer planen nicht mehr mit Hallensaison

Sie sind realistisch und schätzen die Situation wohl richtig ein. Nach mehreren Überlegungen, einem Auf und Ab, rechnen die Verantwortlichen des LV Altstadt ´98 Nordhausen, Abteilung Faustball, nicht mehr mit der aktuellen Hallensaison. “Normalerweise hätten wir jetzt schon vier Spieltage gespielt. Aber es ist ja absolut kein Ende in Sicht und wir müssen realistisch bleiben”, sagt Martin Gremmer, Trainer der Männermannschaft.

Der LV Altstadt Nordhausen spielt genauso wie die VSG 70 Bad Frankenhausen in der Bezirksliga Nord und hätte schon ein brisantes Derby hinter sich gehabt. "Es wird momentan auf Anfang Februar gewartet und dann soll durch den Landesfachausschuss beschlossen werden, dass die Hallensaison voraussichtlich komplett gestrichen wird”, so Gremmer weiter, der sich damit auf den Landesfachwart Steffen Löffler beruft.

Da in der Kürze der Zeit weder die normale Saison in komprimierter Form noch eine Meisterschaft in Turnierform organisiert werden kann, wird es wohl dazu kommen, dass die Saison gar nicht erst aufgenommen wird. Es bleibt abzuwarten, ob die Turniersaison stattfindet, also dass die Zeit zwischen Hallen- und Feldsaison, in der die Vereine ihre Turniere ausrichten, stattfinden kann. Wenn es kommunal nicht untersagt ist, wird sich unter anderem der LV Altstadt nicht dagegenstellen.

Die Planung für die Feldsaison, die im Normalfall im April starten würde, geht voran und wird auch weiter angepeilt. Der erste Spieltag ist nun für das Wochenende 1. und 2. Mai 2021 geplant. “Bis zu diesem Zeitpunkt hoffen wir, dass die Situation für den Breitensport wieder entspannter ist und wir unseren geliebten Sport nachgehen können. Aber damit sind wir ja nicht allein”, hofft Gremmer und weiß zugleich, dass noch harte Zeiten kommen werden.