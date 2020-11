„Notfalls zunächst ohne Zuschauer“ in Saalfeld/Rudolstadt

Die Hoffnung, so sagt man bekanntlich, stirbt zuletzt. Gleiches kann man derzeit über die Fortsetzung der Punktspiele im Kreis-Fußball-Ausschuss (KFA) sagen. „Ich hoffe, dass wir – insofern auch die Witterung mitspielt – im Dezember wieder mit den Punktspielen beginnen können“, sagt Daniel Meyer, der Trainer der SG Ober-/Unterweißbach.

Die einmonatige Pause wäre aus seiner Sicht noch zu verkraften, „dauert es länger, müssten wir mit dem Trainingsaufbau quasi wieder von vorn anfangen“, sagt der Coach. Insofern wäre es überhaupt erst einmal gut, wenn überhaupt gespielt werde. Notfalls, für eine gewisse Zeit, auch ohne Publikum. Auch wenn Meyer weiß, dass das den Vereinen weh tut: „Zu unseren Heimspielen kommen manchmal bis zu 180 Zuschauer.“

Blick auf das neue Jahr

Diese Hoffnung des Verantwortlichen aus der Bergbahnregion kann Jan Bresigke, sein Kollege beim SV 1883 Schwarza, nicht teilen. „Dieses Jahr glaube ich nicht mehr daran. Wenn wir Anfang Januar wieder trainieren dürfen, wäre das schon gut“, so der Trainer der Gemeindetaler.

In Blankenhain, beim Kreisoberliga-Konkurrenten FSV Grün-Weiß, hat man derzeit noch ganz andere Sorgen. Dort gab es nach dem letzten Punktspiel in Zottelstedt einen positiven Corona-Befund bei einem Spieler, musste ein Teil der FSV-Akteure und auch Trainer Jochen Wedekind in häusliche Quarantäne.

Der Grün-Weiß-Coach ist aber auch ohne die jüngsten Ereignisse rund um sein Team nicht für eine frühzeitige Fortsetzung des Spielbetriebes: „Ich warne davor, die Spiele vorzeitig wieder anzusetzen.“ Die Lage sei immer noch so, dass ein geregelter Spielbetrieb eher unwahrscheinlich ist. „Den Wettspielbetrieb im Dezember fortzusetzen, halte ich zu verfrüht.“

Wertungen bei Absagen

Währenddessen gibt es erste Präzedenzfälle in Thüringen, wie bei coronabedingten Spielausfällen zu verfahren ist. Nachdem die SG Drei Gleichen Mühlberg am 24./25. Oktober die Partien ihrer drei Männermannschaften wegen eines auf Covid-19 positiv getesteten Akteurs und drei unter Quarantäne stehenden Spielern abgesagt hatte, setzte der KFA die ausgefallenen Spiele nicht neu an, sondern entschied jeweils auf Nichtantritt und 0:2-Wertung gegen die absagenden Teams.

Laut Thomas Philipsen, dem Vorsitzenden des KFA Westthüringen, haben sich die Staffelleiter auf diese einheitliche Regelung geeinigt.

„Es gibt Leitlinien des Thüringer Fußball-Verbandes, in denen ist klar geregelt, wie in solchen Fällen zu verfahren ist“, sagt Philipsen, der keinen Spielraum für Neuansetzungen sieht.

Ein ähnliches Szenario ist auch im KFA Mittelthüringen denkbar. Speziell in der Kreisoberliga gibt es eigentlich keine freien Termine für Verlegungen.