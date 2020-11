Nur noch Schulschwimmen im Stadt-Bad Gotha

Draußen an der Tür verkündet ein Schild, dass das Stadt-Bad bis zum 30. November geschlossen bleibt. Drinnen aber tummeln sich Kinder im großen und im kleinen Becken: Mädchen und Jungen aus den drei 3. Klassen der Grundschule Neudietendorf haben Schwimmunterricht. „Wir sind sehr froh, dass es damit weitergeht“, sagt Iris Blamberg-Burré, Klassenlehrerin der 3a.

Nur oder besser immerhin für das Schulschwimmen hält Olaf Wabersich, der Technische Leiter des Stadt-Bades Gotha, alle Anlagen am Laufen. Was natürlich ein Verlustgeschäft sei, weil die Becken nur Montag bis Freitag wenige Stunden genutzt werden. Außer der Chefin und ihm sind wieder alle Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Denn nach genau 64 Öffnungstagen war mit dem normalen Betrieb erneut Schluss. „Das ist für uns alle bitter“, sagt Annette Engel-Adlung, Geschäftsführerin der Badbetreibung Gotha GmbH. „Dabei haben wir seit dem Sommer viel für die Sicherheit unserer Gäste investiert. Wir haben umfangreiche Schutzmaßnahmen umgesetzt und ständig weiterentwickelt“, sagt Engel-Adlung. Gleichzeitig seien die Besucherzahlen limitiert worden, um den Infektionsschutz zu gewährleisten. Die erneute Unterbrechung treffe das Team um so härter, weil die Entwicklung seit der Wiedereröffnung sehr positiv verlaufen sei. „Wir haben es geschafft, alle im ersten Lockdown abgebrochenen und aufgelaufenen Schwimmlernkurse nachzuholen. Auch die Kinder der ehemaligen 3. Klassen hatten in den Herbstferien die Möglichkeit, Schwimmschulstunden nachzuholen. Die Beteiligung war sehr gut.“

Engel-Adlung ist froh, dass wenigstens das Schulschwimmen weitergehen kann. „Allerdings gibt es keine Rehabilitationskurse. Dafür können wir die Auflagen bei einer faktischen Schließung des Bades nicht erfüllen.“ Schlimm sei, dass auch Kurse für Kinder außerhalb des Schulschwimmens nicht stattfinden dürfen. Das betreffe etwa 100 Teilnehmer pro Monat – auch dank der ehrenamtlichen Arbeit der Schwimmvereine. „Nun spitzt sich die Lage erneut zu. Es wäre daher wichtig, die Schwimmkurse für Kinder in die erlaubten Bildungsangebote aufzunehmen.“ Deshalb habe sie sich an die Thüringer Gesundheitsministerin gewandt – und am Dienstag eine Absage bekommen, von Heike Werner persönlich.

Alle ausfallenden Schwimm- und Aquafitnesskurse sollen nachgeholt werden. Wann, ist unklar, und deshalb sei das Buchungssystem der Website außer Betrieb. Die Geschäftsführerin hofft, dass das Bad am 1. Dezember wieder Gäste empfangen darf – und sich die erneute Schließung langfristig nicht negativ auf die Gäste-Resonanz auswirkt.