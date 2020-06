Henryk Detzner aus Gera gibt im vergangenen Jahr in seinem Skoda Felicia 1.6 beim Heiligenstädter Ibergrennen Gas.

Nur virtuell wird Gas gegeben

Am letzten Juni-Wochenende hätten die Motoren in Heiligenstadt eigentlich wieder aufheulen sollen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte ausgerechnet die 25. und damit die Jubiläumsauflage des traditionellen internationalen Ibergrennens. Stattdessen wird nun das erste virtuelle Ibergrennen der Geschichte ausgetragen. Die Anmeldungen dafür sind online unter www.ibergrennen.de möglich, dort ist auch die Ausschreibung zu finden.

Die Verantwortlichen freuen sich darüber, eine attraktive Alternative auf die Beine gestellt zu haben. Gespräche mit der Stadt über den Aufbau einer Bühne, auf der die Zuschauer die virtuellen Rennen unter Einhaltung der Abstandswahrung auf einer Großbildleinwand verfolgen können, laufen. „Klappt das nicht, dann wird das Ganze klubintern ablaufen“, erklärt Jörg Hübsch, Pressesprecher des Ausrichters MC Heilbad Heiligenstadt.

Noch lieber als die computersimulierte Variante wäre es dem Eichsfelder Ausrichter jedoch gewesen, das Rennen, zu dem Jahr für Jahr Topfahrer auch aus dem Ausland anreisen, im normalen Modus durchführen zu können. Die Planungen für die zweitägige sportliche Großveranstaltung, an der im vergangenen Jahr knapp 140 Fahrer teilnahmen, liefen bereits seit dem vergangenen September.

Für das 25. Ibergrennen investierte der Verein in eine neue Start- sowie Zeitmessanlage. „Auch die Toilettenwagen hatten wir schon bestellt“, berichtet Hübsch. Dass die bereits gedruckten Plakate und Flyer keine Verwendung finden können, sei zwar ärgerlich, aber verkraftbar. Kleines Glück im Unglück: Auf den Tausenden von Trinkbechern fehlt die Jahreszahl – diese können somit im kommenden Jahr verwendet werden.

Die Zuschauer hätten sich nicht nur auf spektakuläre vier Wertungsläufe – im vergangenen Jahr fanden aufgrund der großen Hitze nur drei statt –, sondern auch auf einige Besonderheiten freuen können. So war als ein Höhepunkt geplant, dass ein Fahrer vorne an seinem Rennwagen Samuraischwerter befestigt und beim Driften um die Kurven versucht, Gurken, die am Streckenrand platziert worden wären, zu schneiden.

Anfragen beim ehemaligen Formel-1- und jetzigen Deutschen Tourenwagen-Masters-Fahrer Timo Glock, der bereits beim Ibergrennen startete, liefen bereits. „Grundsätzlich kommen die Anmeldungen in der Regel aber erst drei, vier Wochen vorher rein, obwohl der Nennschluss zehn Tage vor der Veranstaltung liegt“, verrät Hübsch.

2021 werden die Motoren hoffentlich wieder in Heiligenstadt auf der Straße aufheulen. Auch wenn es laut Hübsch „immer schwieriger wird, eine solche Großveranstaltung auf die Beine zu stellen“.