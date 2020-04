Oberhof. Der Grand-Prix-Auftakt in der Nordischen Kombination ist in Thüringen geplant. Der August-Termin ist wegen Corona aber nicht realisierbar.

Oberhof für Sommer-Grand-Prix auf Abruf bereit

Der Internationale Skiverband (Fis) setzt auch in diesem Jahr auf Oberhof als Austragungsort im Sommer-Grand-Prix in der Nordischen Kombination. Allerdings kann der Auftakt der Serie am Standort in Thüringen wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Restriktionen nicht wie ursprünglich vorgesehen am 22./23. August erfolgen.

Es handele sich um ein „Best-Case-Szenario“, teilte der Weltverband bei der Veröffentlichung des vorläufigen Terminkalenders mit. Man arbeite an alternativen Plänen, sollten die Wettbewerbe nicht wie geplant durchgeführt werden können, hieß es. Zu den Möglichkeiten gehört offenbar die Verschiebung der Veranstaltung in den September oder Oktober.

„Auch in diesem Fall würden wir als Ausrichter bereit stehen, sofern keine Auflagen durch Behörden dagegensprechen. Im August kann der Grand Prix nicht stattfinden“, sagte Frank Eismann, der Präsident des Thüringer Ski-Verbandes (TSV). Aktuell bereite man noch nichts vor, zumal durch die bis mindestens 10. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen größere Versammlungen ohnehin nicht möglich seien.

Am ersten Tag ein Mixed-Team-Wettbewerb

Geplant ist, dass Oberhof in diesem Jahr den Auftakt des Sommer-Grand-Prix bildet. So soll es am ersten Tag einen Mixed-Team-Wettbewerb geben. 24 Stunden später stehen jeweils Einzelwettbewerbe der Männer und Frauen auf dem Programm. Als weitere Wettkampforte sind Oberwiesenthal, Oberstdorf – gleichzeitig der Ausrichter der nordischen Ski-WM im kommenden Februar – sowie Tschagguns (Österreich) als Finalort vorgesehen.

Im vergangenen Jahr war Oberhof nach zwölf Jahren in den Sommer-Grand-Prix in der Nordischen Kombination zurückgekehrt, nachdem die Schanzenanlage im Kanzlersgrund grundlegend saniert worden war. Zum Comeback kamen 5000 Zuschauer.

Ob Oberhof tatsächlich wieder Grand-Prix-Gastgeber sein wird, hängt nun entscheidend davon ab, wie weit die Lockerungen angesichts der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten in den verschiedenen Ländern Europas reichen werden. Mitte Mai soll der vorläufige Terminplan vom Weltverband bestätigt werden. Oberhof allerdings steht trotz des momentanen Stillstandes in den Startlöchern. „Jetzt warten wir ab, wie die Fis entscheiden wird“, sagt Thüringens Verbands-Chef Eismann.