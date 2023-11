Oberhofer Bob-Pilot Ammour nutzt Gunst der Stunde

Winterberg. Der Bobsportler vom BRC Thüringen wird in Winterberg deutscher Meister im Zweier und Vierer.

In Abwesenheit der Weltcupstarter Francesco Friedrich und Johannes Lochner hat sich Adam Ammour vom BRC Thüringen den deutschen Meistertitel im Zweierbob gesichert. Mit Bruder Issam als Anschieber siegte er vor Max Illmann/Costa Laurenz sowie Christoph Hafer/Matthias Sommer. Auch im Viererbob hatte Ammour die Nase vorn: „Wir können jetzt mit einem guten Gewissen in die nächste Ausscheidung in Altenberg gehen“, sagte er.

Laura Nolte gewann mit Anschieberin Neele Schuten bei den Frauen. Nach dem Ausfall in Peking findet der erste Weltcup vom 4. bis 10. Dezember in La Plagne statt. Am Samstag hatte Nolte bereits im Monobob vor Maureen Zimmer und Lisa Buckwitz (BRC Thüringen) die Oberhand behalten. Für den Weltcup bereits nominiert sind Nolte, Buckwitz und Kim Kalicki.