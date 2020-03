Katja Franke vom SV 1860 Oberweißbach bei der Ballannahme. Das Team um die Spielertrainerin musste einen Punktverlust in Gotha hinnehmen.

Gotha. Thüringenliga-Volleyballerinnen des SV 1860 Oberweißbach verlieren in Gotha mit 2:3

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberweißbacher Punktverlust

Am vergangenen Samstag reisten die Damen aus der Fröbelstadt nach Gotha und wollten dort gegen den Tabellenletzten die notwendigen Punkte zum sicheren Klassenerhalt sammeln. Doch am Ende blieb nur ein Punkt auf der Haben-Seite für den SV 1860.

Souverän starteten die Oberweißbacherinnen mit einer Aufgabenserie gegen die sichtlich nervösen Akteure des VC Gotha in den ersten Satz. Im weiteren Verlauf des Satzes gelang es den Gegnerinnen ihre Nervosität abzulegen und den Rückstand aufzuholen. Nach einer Auszeit beim Spielstand von 20:19 motivierten sich die Damen aus Oberweißbach noch einmal und erzielten den ersten Satzgewinn mit 25:23.

Im zweiten Durchgang konnte sich Oberweißbach einen guten Punktevorsprung erarbeiten. Die anfangs noch fehlerhaften Aufschläge wurden sicherer und führten zu einem souveränen 25:15-Satzgewinn. Trotz des Rückstandes gaben sich die Gothaerinnen nicht auf und gingen schwungvoll in den dritten Satz. Durch fehlende konsequente Spielaktionen gerieten die Damen um Kapitänin Katja Franke im Verlauf des Satzes unter Druck und konnten dem Satzverlust mit 14:25 nichts mehr entgegensetzen.

Die Oberweißbacherinnen blieben auch zu Beginn des vierten Satzes weit unter ihren spielerischen Möglichkeiten. Um den drohenden Tiebreak zu vermeiden, erkämpften sich die Damen aus Oberweißbach den Ausgleich beim Punktestand von 24:24. Symptomatisch für die Sätze drei und vier gingen jedoch die entscheidenden Punkte zum Satzgewinn mit 27:25 an die Gastgeberinnen aus Gotha.

Der entscheidende fünfte Satz startete ausgeglichen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel bei einem Spielstand von 8:6 brachen die Oberweißbacherinnen erneut ein und ermöglichten es so den Gothaerinnen erneut in Führung zu gehen. Am Ende ging der Satz mit 11:15 und damit das Spiel mit 2:3 nach Sätzen verloren.

SV 1860 Oberweißbach: K. Franke, M. Roschlaub, S. Kaufmann, C. Reichelt, L. Lehmann, S. Geißler, A. Krüger