Oettersdorf siegt über Gräfenwarth

SV 49 Oettersdorf – SG SV Gräfenwarth 3:2 (0:2).

Oettersdorf. Die Oettersdorfer konnten ihre Partie vor 229 Zuschauern noch gewinnen, nachdem sie zur Pause bereits mit 0:2 zurücklagen. Für LSV-Trainer Alexander Schuldes war es „ein glücklicher Kirmessieg. Vom Spielverlauf wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“ Dagegen war SG-Trainer Frank Wehrhahn „etwas sprachlos, ich weiß gar nicht was ich sagen soll, obwohl wir nicht enttäuschten.“ Vor allem vor der Pause ließen die Gäste kaum was zu. Oettersdorf suchte zwar vom Anstoß weg mit langen Bällen den Erfolg. Aber die SG-Abwehr um Libero Zimmermann zeigte sich stabil und stand sicher. Nur bei einzelnen Standards brandete etwas Gefahr auf. So verpasste Heinrich nach einem Schaller-Freistoß knapp (14.) und im Gegenzug prüfte Zimmermann mit einem 30 Meter-Freistoß Keeper Schulze. Die Gäste hielten aber gut dagegen und gingen durch einen von Jonuzi (21.) verwandelten Foulstrafstoß in Führung. In der Folge waren die Gäste einen Tick gefährlicher. So verfehlte Jonuzi nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß aus guter Position das Tor, doch kurz vor der Pause traf er mit einem haltbaren Schuss zum 0:2. Kurz zuvor hätte Mykola Orshak schon die Führung ausbauen können, doch er zögerte beim Abschluss. Auf der Gegenseite war zwar der LSV bemüht, doch es fehlten die Ideen und die genauen Pässe in die Spitze, um die kompakte SG-Abwehr zu knacken. So sprang nur eine zwingende Chance kurz vor dem 0:2 heraus, aber bei Daßlers Kopfball nach einer Ecke war Keeper Schmidt auf dem Posten. Im zweiten Abschnitt wurde die Schuldes-Elf aktiver, war jetzt gefährlicher. Aber es dauerte bis zur 72. Minute, ehe Müller der Anschluss gelang. Kurz danach der Ausgleich durch Schindler. Doch der Treffer war aus Sicht der Gäste wegen einer angeblichen Abseitsstellung umstritten, die auch danach mit dem Schiedsrichter haderten, als er einen Treffer zum 2:3 die Anerkennung versagte. Kurz davor vergab die SG noch eine gute Konterchance. Es sah schon alles nach einem Remis aus, als Pohl nach einer Ecke in der Nachspielzeit den vielumjubelten Siegtreffer erzielte. Mit diesem Dreier holte sich Oettersdorf die Tabellenführung zurück.

SV 1990 Ebersdorf – FSV Orlatal Langenorla 0:0

Ebersdorf . Die Vorzeichen vor dieser Partie waren klar verteilt. Die Ebersdorfer mit der zweitschlechtesten Defensive trafen auf die zweitbeste Offensive. Somit ging der FSV Orlatal als klarer Favorit in diese Partie. Aber ihre ansonsten spieltechnischen und torgefährlichen Qualitäten konnten die Gäste diesmal auf dem Nebenplatz nicht zur Geltung bringen, denn auf dem schlammigen und tiefen Geläuf waren kämpferische Tugenden gefragt. Dies kam den Platzherren zu Gute, die mit aufopferungsvollem Kampfgeist und aggressivem Zweikampfverhalten dem FSV von der ersten Minute an Paroli bot und sich den Punkt am Ende verdienten. Über den gewonnenen Zähler freute sich auch Ebersdorfs Trainer Rico Thiel: „Für uns ein absoluter Erfolg. Wenn man bedenkt, dass wir sehr viele Ausfälle zu verkraften hatten. Ich muss meiner Mannschaft großen Respekt für diese kämpferische Leistung zollen.“ Die Orlataler hatte zwar optische Vorteile, aber sie konnten aus ihren guten Ansätzen kein Kapital schlagen und wenn was aufs Tor kam, war Keeper Schau ein sicherer Rückhalt oder sie verfehlten den Kasten knapp. Die Chancenverwertung bemängelte auch Thomas Könitzer, Co-Trainer der Gäste, im Nachgang: „Haben mehrere Chancen nicht genutzt.“ Dazu haderten sie mit einigen Schiedsrichterentscheidungen. Die Gastgeber waren dagegen auch bemüht nach vorn den ein oder anderen Akzent zu setzen, doch ihr Augenmerk war mehr auf eine stabile Abwehr gerichtet, was ihnen auch gelang. Somit geht die Punkteteilung auch in Ordnung, was auch die Gäste anerkannten.

TSV 1898 Oppurg – FSV Hirschberg 3:1 (0:0)

Oppurg. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Die bessere Chancenverwertung hat die Partie entschieden. Oppurg war galliger vorm Tor.“, so die Analyse von Hirschbergs Trainer Christian Feig. Die erste Chance im Spiel hatten die kampfstarken Gäste, die bis zum Schluss gut mitspielten und den Oppurgern alles abverlangt haben. Doch Hagen köpfte nach einem Freistoß knapp am Tor vorbei. Auf der anderen Seite war aber auch die Schwalme-Elf nicht ungefährlich, aber Gäste-Keeper Zeitzer war ein starker Rückhalt. Nach knapp einer Stunde gingen die Platzherren nach einer Ecke durch Grau aus dem Gewühl heraus in Führung. Vom Anstoß weg verloren die Gäste leichtfertig den Ball an die Platzherren, die Torjäger Rein in Szene setzten, der sich die Chance nicht entgehen ließ und mit einer Bogenlampe auf 2:0 erhöhte. Aber die Gäste steckten nicht auf, konnten aber aus ihren Chancen kein Kapital schlagen. So scheiterte Grabner nach einem Steckpass an Torwart Klötzing. Stattdessen war Rein zur Stelle und sorgte nach einer Ecke für die Entscheidung (81.). Hoffnung keimte bei den Saalestädtern noch einmal auf als Eck nach Pass von Wöllner das 3:1 erzielte. Und die Partie hätte noch einmal richtig spannend werden können, aber Kunze traf nur den Außenpfosten. So war auch Oppurgs Spielleiter Jürgen Rosenberger angetan vom Auftritt der Hirschberger, „die nicht wie ein Tabellenletzter spielten“.

FSV 1999 Remptendorf – SG SV Grün-Weiß Tanna 1:0 (0:0)

Remptendorf. „Wenn du vorne die Tore nicht machst, wirst du hinten bestraft.“, so ein enttäuschter Tannaer Trainer Frank Heinisch. Der SG nützte eine drückende Überlegenheit und ein klares Chancenplus nichts. Am Ende jubelten die Platzherren, die in der Nachspielzeit nach einer Ecke durch Goll aus Nahdistanz den vielumjubelten Siegtreffer erzielten. Auch FSV-Trainer Kevin Killmann stufte den Sieg als sehr glücklich ein. „Tanna muss bereits zur Pause 5:0 führen. Über Kampf und Glück haben wir den Dreier geholt.“ Bereits im ersten Abschnitt hätten die Grün-Weißen auf schwerem Geläuf für klare Verhältnisse sorgen können. Aber sie vergaben ihre Chancen fahrlässig, unkonzentriert, durch Ungenauigkeiten beim letzten Pass oder scheiterten an Keeper Albert, der mehrmals stark hielt. Die Möglichkeiten alle aufzuzählen, würde den Bericht sprengen. Dazu kam Pech als Dietrich (27.) und Fiebig (78.) nur den Pfosten und die Latte trafen. Dazwischen aber auch bei den sporadischen Gegenangriffen gute Möglichkeiten der Hausherren. So parierte Kaiser gegen Goll und Dietzsch stark (34.), der auch in der Schlussminute einen Dietzsch-Schuss stark zur Ecke abwehrte, die dann zum FSV-Siegtor führte.

Die Spiele FC Chemie Triptis – VfB 09 Pößneck II, FSV Schleiz II – SG 1860 Ranis und SV Moßbach II – SV Blau-Weiß Neustadt II sind ausgefallen.