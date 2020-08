Oettersdorf überrascht Kreisoberligisten, Orlatal mit Kantersieg

Oettersdorf. So liefen die Testspiele der Fußball-Kreisligisten, Staffel B, am vergangenen Wochenende

LSV 49 Oettersdorf – VfR Bad Lobenstein II 4:3 (3:1)

Zu Beginn war der LSV noch unsortiert, was Wehde (2.) mit einem Distanzschuss zur VfR-Führung nutzte. Doch in der Folge fing sich die Schuldes-Elf, die über weite Strecken einen Klassenunterschied nicht erkennen ließ. Vor allem der drangvolle Clemens Berger und der agile Pohl waren kaum zu stellen. Zunächst erzielte Clemens Berger (9.) mit einer Einzelleistung den Ausgleich. Danach prallte eine Hereingabe von Pohl vor die Füße von Lorenz Berger zur Führung (20.), die Seifert (29.) nach starker Vorarbeit von Clemens Berger ausbaute. Glück für den LSV, als nach Foul an Linke im Strafraum der Pfiff ausblieb (37.). Stattdessen erhöhte Scherf nach einem Missverständnis in der VfR-Abwehr auf 4:1 (53.). Danach schwanden beim LSV immer mehr die Kräfte und Wirkus (66.) und Wehde (73.) machten die Partie noch einmal spannend.

FSV Orlatal Langenorla II – SV Blau-Weiß Neustadt II 5:0 (2:0)

Obwohl die Blau-Weißen ihr erstes Spiel absolvierten, ist diese deutliche Niederlage beim Kreisklassisten überraschend. „Wir müssen uns erst finden, vor allem der Einbau der A-Junioren braucht Zeit. Spielerisch war von uns wenig zu sehen, uns unterliefen viele Stockfehler. Orlatal hat das gut gemacht, stellte uns mit langen Bällen und bei den Kontern vor große Probleme“, sagte Blau-Weiß Trainer Ronny Weck. Die Tore für den verdienten Sieger erzielten Veliqi mit einem Doppelpack vor der Pause sowie Kuschik, Müller und Geyer im zweiten Abschnitt. Für Volkmar Weck war es in seiner Karriere das letzte Spiel als Schiedsrichter.

FSV Hirschberg – 1. FC Höllental II 2:3 (1:2)

Die in der A-Klasse Hof spielenden Gäste kamen besser in die Partie, doch die erste Chance hatte der FSV durch Lange, der nach einer Ecke per Kopf die Latte traf. Die FSV-Defensive aber offenbarte Lücken. Nachdem eine Flanke im langen Eck einschlug, erzielte fast im Gegenzug Wöllner per Kopf nach einer Ecke den FSV-Ausgleich, ehe postwendend die Gäste die Unordnung nutzten und unter anderem mit einem direkten Freistoß die Führung herstellten. Wirth gelang nach einem Steilpass lediglich der Anschlusstreffer.

SV 1990 Ebersdorf – 1. FC Höllental 0:4 (0:3)

Der Kreisligist aus Issigau erwies sich als spiel- und laufstarker Gegner, der im Abschluss entschlossener war. Der SV 1990 hatte durch Wolff die Chance zur Führung, der per Kopf nur die Latte traf. Effektiver dagegen die Gäste, die eine klare Führung herausschossen. Dazwischen aber auch gute Chancen der Platzherren zum Anschlusstreffer. In der 2. Halbzeit stellte Ebersdorf um, war präsenter, stand kompakter, ließ nur noch den Treffer zum Endstand zu.

SV Blau-Weiß Auma – FSV Hirschberg 2:2 (0:1)

Im Duell der Kreisligisten sahen die Hirschberger lange wie der Sieger aus. Sie führten bis zur 87. Minute mit 2:0. Wirth brachte die Saalestädter nach einem Konter und Querpass Wöllners (20.) in Führung, ehe der eingewechselte Trainer Feig nach Zuspiel von Wirth aus 18 Metern eine Viertelstunde vor Schluss diese ausbaute. Doch der FSV zeigte Defensivschwächen und fing sich durch Liebau und ein Eigentor noch den Ausgleich ein.

TSV 1898 Oppurg – TSV Bad Blankenburg 1:6 (0:1)

Gegen den höherklassigen Gast aus der Kreisoberliga konnte die Pfister-Elf lange Zeit mithalten und hatte auch ein paar gute Ansätze, um die Führung durch Wipprecht (39.) zu egalisieren. Doch bei den Platzherren schwanden nach der Pause die Kräfte und die Gäste kamen zum klaren Sieg. Vor allem der vierfache Torschütze Krämer ragte heraus, der in der Schlussviertelstunde einen Hattrick erzielte. Rein gestaltete mit einem Heber von der Strafraumgrenze das Resultat freundlicher für Oppurg.

SG Kürbitz – SG SV Grün-Weiß Tanna 1:1 (1:0)

Eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel ist den Grün-Weißen die Generalprobe nur teilweise gelungen. Beim Vogtland-Klassisten mussten sich die Gäste mit einem Remis begnügen. Vor allem mit der ersten Hälfte war Tannas Trainer Frank Heinisch nicht zufrieden. Er bemängelte das schwache Zweikampfverhalten gepaart mit wenig Aggressivität und die ungenügende Laufbereitschaft. Den Ausgleich erzielte Fiebig in der 60. Minute im Nachsetzen, nachdem Tino Kaiser per Kopf am Keeper scheiterte.

SG TSV 1860 Ranis II – VfB 09 Pößneck II 2:1 (0:1)

Auch das zweite Testspiel ging für die Landesklasse-Reserve verloren. Dabei hatten die Pößnecker im Nachbarschaftsduell einen Start nach Maß, gingen durch Neumeisters Schuss nach einer Ecke früh in Führung, konnten diese aber gegen die tief und kompakt stehende SG nicht ausbauen. Auf der anderen Seite konterten die Burgstädter gefährlich, erzielten kurz nach Wiederanpfiff durch Aland per Kopf nach einer Fritz-Ecke den Ausgleich und zehn Minuten vor Schluss nach einem Konter über Aland durch Engert den Siegtreffer.

TSG Bau Remschütz – SG TSV 1860 Ranis 12:2 (4:1)

Zwei Wochen vor dem Punktspielstart beim FSV 1990 Remptendorf suchen die Burgstädter noch ihre Form. Sie mussten sich beim Kreisoberligisten klar geschlagen geben. Überragend bei der TSG war der fünffache Torschütze Lindig. Die anderen Treffer gingen auf die Konten von Kästner, Ensenbach (je 2) und Rudolph. Zu allem Überfluss steuerten die Gäste auch noch zwei Eigentore bei. Aber sie konnten auch selbst jubeln und durch die Tore von Franke und Amiri Ergebniskosmetik betreiben.

SV 1990 Ebersdorf – FSV Mellenbach/Sitzendorf 2:3 (1:0)

Trotz einer zweimaligen Führung mussten die Ebersdorfer gegen den Kreisligisten aus Mittelthüringen den Platz als Verlierer verlassen. Kurz vor der Pause brachte Ruckert die Thiel-Elf in Führung, die die Gäste nach Wiederanpfiff durch Kirsten ausglichen. Stüber schlug zwar zurück, doch auch diese Führung hielt nicht lang und die Gäste glichen durch Suhr erneut aus. Es sah schon wie nach einem Remis aus, ehe der FSV in der Nachspielzeit durch Sommer den Siegtreffer erzielte.

SV Moßbach II – SC Empor Mörsdorf 7:0 (4:0)

In starker Form präsentieren sich weiterhin die Moßbacher, die den Kreisligisten aus der Staffel A klar besiegten. „Wir zeigten ein gutes Spiel, haben dem Gegner kaum was zugelassen. Dennoch darf man das Ergebnis nicht überbewerten, da die Gäste nicht in Bestbesetzung antraten“, so Moßbachs Trainer Michael Wilfert. Überragend vor allem Pilhofer, der alle vier Tore bis zur Pause erzielte. Auch im zweiten Abschnitt blieb der SVH spielfreudig und drückte die Überlegenheit in weitere Treffer durch den Doppelpack von Krüger und Metzner aus.

FC Chemie Triptis – TSG Zwackau 5:1 (4:1)

Zufrieden zeigte sich FC-Trainer Christian Staps mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben verdient gewonnen, vor allem vor der Pause ein gutes Spiel gezeigt. Bis zur Halbzeit hätten wir sogar noch höher führen können.“ Sattler mit einem Schuss in den Winkel und mit einem Strafstoß brachte die Chemiker schnell mit 2:0 in Führung, die Linke und Stöckel ausbauten, ehe Kuknat für die Gäste das Ergebnis freundlicher gestalten konnte. Im zweiten Abschnitt die Hausherren durch Jäger noch einmal jubeln.

SV St. Gangloff – SV Blau-Weiß Neustadt II 6:1 (3:0)

Auch im zweiten Testspiel bezogen die Blau-Weißen im Duell der Kreisligisten eine deftige Niederlage. Bereits nach einer halben Stunde stand es durch einen Doppelpack von Gruber sowie Richter 3:0. Dagegen war von den Gästen wenig zu sehen, auch wenn Beier nach der Pause zweimal den Anschluss hätte erzielen können. So konnten Richter mit einem Doppelpack und nochmals Gruber das Ergebnis in die Höhe schrauben, ehe Seiferth der Ehrentreffer gelang.

Kreisoberliga Testspiel FSV Orlatal Langenorla – FC Thüringen Jena II 10:3 (6:1)

Orlatals Co-Trainer Thomas Könitzer sprach von einem verdienten Sieg, der aber um ein paar Tore zu hoch ausfiel. Denn die Gäste spielten über weite Strecken munter mit. Torjäger Barth war wieder kaum zu stellen, der allein fünf Treffer erzielte, nachdem Thurmann bereits in der 5. Minute den Torreigen eröffnete. Doch auch die Gäste versteckten sich nicht und konnten zwischendurch durch die Treffer von Fischer, Matzke und einem FSV-Eigentor das Ergebnis freundlicher gestalten. Die Platzherren kamen durch Polster, Rosenberger (2) und Künzel zu weiteren Treffern.