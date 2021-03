Offen für Pilotprojekte: Thüringer Vereine stehen bereit, vor Fans zu spielen

Mit Mundschutz: Im Oktober durfte noch eine reduzierte Zahl an Zuschauern die Spiele der Erfurter Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen in der Riethsporthalle verfolgen. Inzwischen ist die Bundesliga-Saison für die Thüringerinnen beendet.

Erfurt. RB Leipzig will in der Fußball-Bundesliga gegen Bayern München vor 999 Zuschauern spielen. Vom Oberbürgermeister gibt es einen Dämpfer. Können bald Thüringer Vereine mit Fans planen?

RB Leipzig gegen Bayern München zu Ostern vor 999 Zuschauern, diesem Wunsch verpasste Oberbürgermeister Burkhard Jung in der Messestadt am Montag erst mal einen Dämpfer. Der Richtwert von 100 sei mit 159 im Freistaat schon jetzt „signifikant“ überschritten, daher sei es „momentan völlig illusorisch, in Sachsen vor Zuschauern Fußball zu spielen“, betonte der SPD-Politiker. In einem gemeinsam mit dem Handball-Bundesligisten DHfK Leipzig erstellten Modellprojekt zur Fan-Rückkehr hatte RB für das Spiel gegen die Bayern am 3. April mit Besuchern geplant.