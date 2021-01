Offensiv-Talent Sennewald zurück bei SpVgg. Geratal

Geraberg. Fußball-Thüringenligist SpVgg. Geratal hat einen ersten Neuzugang in der Winterpause zu verpflichten können. Mit dem 18-jährigen Oskar Sennewald kehrt dabei ein talentierter Offensivspieler zu seinem Heimatverein zurück, der im C-Junioren-Alter zu Germania Ilmenau wechselte und als Verbandsliga-B-Junior von dort 2019 zu Wacker Gotha wechselte. Im ersten A-Junioren-Jahr kam er für Wacker auf zehn Einsätze und elf Tore, 2020/21, in der unterbrochenen Saison erzielte er in der Verbandsliga in vier Spielen für den Tabellenführer der Staffel 2 bereits zehn Tore. Er gilt als riesiges Talent, das nun bei den Männern in der Thüringenliga behutsam herangeführt werden soll. Ein Wechsel war bereits seit einiger Zeit angedacht, da Sennewald im Februar 19 Jahre alt wird. Geratals Trainer Robin Keiner. "Er stammt aus unserem Verein und letztendlich hat sein Opa die entscheidedende Überzeugungsarbeit geleistet."





Unterdessen haben auch drei Spieler den Verein verlassen. Der auch für Spirits of Football in Erfurt aktive 31-jährige Mittelfeldspieler Joaquin Nanez, der sowohl einen deutschen wie auch spanischen Pass besitzt, reist wie bereits im Sommer angekündigt, eine Zeit lang in sein Geburtsland Argentinien.

Nicht Fuß fassen konnte Gouan Mohammad. Der 22-jährige war schon für Germania Ilmenau in der Landesklasse aktiv, momentan ist aber unklar, wohin der Erfurter wechselt. Das betrifft auch den 21-jährigen Nick Wollschläger. Den 21-jährigen Mittelfeldspieler zieht es nach Abschluss seines Studiums zurück in die Lüneburger Heide. Er kam vom TuS Barendorf nach Thüringen.





Wie es mit dem Training und der Saison weiter geht, ist derzeit völlig offen. An Training vor Februar ist nicht zu denken. Ob im März oder April noch an eine Fortsetzung in der Thüringenliga zu denken ist, bleibt fraglich.