Goldbach. Die Hoppe-Sieben leistet sich bei der 17:30-Klatsche in Goldbach stolze 38 Fehler und findet nie in die Begegnung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Harz spielt beim HSG Ronneburg auch der Kopf nicht mit

So schwach hatte man die Ronneburger Handballer in dieser Thüringenliga-Saison noch nicht gesehen. Eine desolate Vorstellung lieferte die Hoppe-Sieben in Goldbach ab und ging in der Nessetalhalle mit 17:30 (8:14) unter. Höher hatte man in diesem Spieljahr noch nicht verloren.

„Das war erschreckend. 38 Fehler haben wir uns geleistet – darunter allein 20 Fehlwürfe. Wir haben nie in das Spiel gefunden. Ohne Harz ist es für uns schwer, weshalb Goldbach wohl auch nicht zu unseren Lieblingsgegnern gehört. Aber etwas mehr Gegenwehr hatte ich schon erwartet“, kommentierte Christian Hoppe den erschreckenden Auftritt seiner Ronneburger. Erster Siebenmeter schon in der zweiten Minute vergeben Schon der erste verworfene Siebenmeter von Mirko Alexy nach 92 Sekunden ließ nichts Gutes erahnen. Bis zum 4:4 (10.) hielten die Gäste dagegen. Bis zur Pause gelangen aber nur noch vier weitere Treffer. Mit einem 8:14-Rückstand ging es in die Halbzeit. Torjäger Mirko Alexy hatte bis dahin nur einmal ins Schwarze getroffen. Niemand konnte in die Bresche springen. Lediglich Rico Stein blieb mit fünf Treffern über dem persönlichen Soll. Auch nach Wiederbeginn fand sich bei den Ronneburgern niemand, der das schlingernde Schiff wieder auf Kurs brachte. So ergab man sich fast kampflos dem eigenen Schicksal. Eine Woche Ferien „Jetzt machen wie erst einmal eine Woche Ferienpause. Das nächste Punktspiel steht erst am 21. März in Arnstadt auf dem Programm. Mit der Einstellung von Goldbach hat man aber auch dort noch nicht gewonnen“, meinte der enttäuschte Christian Hoppe kurz vor der Rückfahrt. Goldbach: Schneegaß, Pillokat - Sturz (2), Fekete (1), Oluic (6/2), Obst (5), Taubert, Weißenborn (2), Bohrt (4/2), Sülzenbrück (4), Dreyße (3), Walther (3), Höfner. Ronneburg: Günther, Puhl - Eisenstein (2), Halbauer, Pöhnitzsch (1/1), Lange, A. Stölzner, S. Stölzner (2), C. Stölzner (2), Alexy (1), Vogel (2), Stein (5/2), Dujcak (2). SR: Mario Beyer/Christian Wagner (Könitz). Siebenmeter: Goldbach 5/4, Ronneburg 6/4. Zeitstrafen: Goldbach 4x2 min, Ronneburg 5x2 min.