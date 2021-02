Ohne Zuschauer wird es kein Ibergrennen in Heiligenstadt geben

Eigentlich hätten am letzten Juni-Wochenende des vergangenen Jahres in Heiligenstadt wieder die Motoren aufheulen sollen. Doch anstatt sich PS-starke Rennwagen in der Kurstadt schnelle und spannende Duelle lieferten, herrschte an diesen beiden Tagen Ruhe. Das traditionelle Ibergrennen des Motorsportclubs (MSC) Heilbad Heiligenstadt fiel, wie nahezu alle anderen Großveranstaltungen, Corona zum Opfer.

Die Fahrer konnten nur virtuell Gas geben. Die 25. und damit Jubiläumsauflage für dieses Jahr ist für den 26. und 27. Juni geplant. Doch ob sich die Fahrer mit ihren Touren- und Rennsportwagen tatsächlich auf die rund zwei Kilometer lange kurvige Strecke den Holzweg hinauf machen können, ist aufgrund der nach wie vor hartnäckig um sich greifenden Pandemie ungewiss.

Mehr als die Hoffnung, sein beliebtestes Rennen, das regelmäßig Fahrer aus dem In- und Ausland anlockt, in diesem Jahr wieder ausrichten zu können, bleibt dem Veranstalter nicht. „Die Planungen dafür laufen zwar und wir sind alle Motorsportler mit Leib und Seele, aber wir werden das Rennen nicht auf Biegen und Brechen durchführen“, erklärt Pressesprecher Jörg Hübsch. Klar ist schon jetzt: Ohne Zuschauer wird es diese Jahr kein Ibergrennen geben. „Diese Veranstaltung lebt vom Publikum. Wenn keine Besucher erlaubt sind, dann macht das keinen Spaß“, sagt Hübsch: „Das ist so, als wenn man nur Luftgitarre spielen kann.“

Ein weiterer Punkt, der gegen eine Durchführung ohne Zuschauer spricht, ist der finanzielle Aspekt. „Wir müssen uns als Club selber finanzieren“, erklärt der Pressesprecher. Da sind die Einnahmen aus dem Ibergrennen ein wichtiger Faktor, zumal auch die Sponsoren durch Corona leiden.

Einige Fahrer haben sich bereits beim MSC erkundigt, ob das Ibergrennen über die Bühne gehen kann. Ein Hygienekonzept hat der Veranstalter bereits erstellt, auch seine Mitglieder entsprechend geschult. Ende Februar sollen Gespräche mit der Stadtverwaltung aufgenommen werden, um den aktuellen Stand und die Machbarkeit hinsichtlich der Durchführung zu erörtern.

Das nötige Equipment wie Toilettenhäuschen hat der MSC bereits bestellt. Ein Risiko stellt das nicht dar. „Wir können alles bis vier Wochen vorher stornieren. In dieser Hinsicht kommen uns die Unternehmen entgegen“, sagt Hübsch. Die 3000 Trinkbecher, die der MSC letztes Jahr bestellt hat, könnten auch 2021 benutzt werden: „Darauf steht nämlich kein Datum“, verrät Hübsch. Wichtig: Sollten Zuschauer erlaubt sein, wird die Anzahl begrenzt sein. Karten sind nur im Vorverkauf zu erwerben.