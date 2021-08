Olympia-Sieg von Robert Harting: Wie Bockwurst auf dem Berg

Essen Wie fühlt sich ein Olympia-Sieg an? Diskuswerfer Harting konnte es beschreiben – und war auch sonst außergewöhnlich. Die Kolumne.

Wie fühlt es sich an, Olympiasieger zu sein? Diese Frage bekommt jeder Sportler zu hören, der eine Goldmedaille um den Hals tragen darf. Die treffendste Antwort kommt für mich von Robert Harting. „Wenn Sie auf der Spitze des Mount Everest sitzen, eine dampfende Bockwurst in der Hand haben und dann runter gucken: So fühlt man sich“, sagte er nach seinem Diskus-Sieg 2012 mit typischer Berliner Schnauze. Eben ein Gefühl, das nur ganz wenigen Menschen vergönnt ist.