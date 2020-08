Olympiasiegerinnen raus - Ludwig: Vermissen die große Bühne

Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren neuen Partnerinnen beim Turnier in Hamburg ausgeschieden.

Hamburg. Die Olympiasiegerinnen und Ex-Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind mit ihren neuen Partnerinnen beim Turnier der nationalen Beachvolleyball-Tour in Hamburg ausgeschieden.

Sowohl Ludwig mit Margareta Kozuch (beide Hamburg) als auch Walkenhorst mit der jungen Anna-Lena Grüne (Hamburg/Stuttgart) verloren ihre Viertelfinalspiele.

"Schade, das war eine Kopfsache. Wir wissen, dass wir es besser können", erklärte die 34 Jahre alte Ludwig nach dem 1:2 (17:21, 21:16, 11:15) gegen die Außenseiterinnen Lisa-Sophie Kotzan und Natascha Niemczyk (Dingolfing). "Bitter, dass wir es nicht auf den Platz gebracht haben." Walkenhorst/Grüne unterlagen den Polinnen Agata Ceynowa und Katarzyna Kociolek ebenfalls mit 1:2 (21:16, 18:21, 9:15).

Am Vortag hatten sich beide Olympiasiegerinnen als Kontrahentinnen gegenübergestanden. Überraschend musste sich dabei Ludwig ihrer einstigen Partnerin Walkenhorst, die nach fast zweijähriger Wettkampfpause erst im vergangenen Monat ihr Comeback gefeiert hatte, geschlagen geben. "Die zwei Spiele am ersten Tag auf hohem Niveau haben schon viele Körner gekostet. Und wir haben es nicht mehr so konsequent durchgezogen", erklärte die 29 Jahre alte Walkenhorst.

Dennoch war Walkenhorst "positiv überrascht" von ihrem ersten Auftritt bei den deutschen Topteams nach der langen Pause. "Man muss da realistisch sein: Nach vier Wochen Training kann ich noch nicht von mir erwarten, dass ich die ganze Zeit das Top-Niveau wie gegen Laura halten kann." Auch für die erfahrenen Athletinnen ist die derzeitige Situation mit weiter fehlenden Weltcup-Turnieren und der nationalen Tour ohne Fans eine Umstellung. "Wir vermissen alle die große Bühne, die großen Turniere", bemerkte Ludwig.

