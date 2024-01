Orlando verliert trotz 25 Wagner-Punkte beim Ex-Meister

San Francisco Ein Basketball-Superstar sorgt für die 14. Saison-Niederlage in der NBA für die Orlando Magic. Franz Wagner bestätigt seine Top-Form.

Ein guter Basketball-Weltmeister Franz Wagner war für die Orlando Magic bei Ex-Meister Golden State Warriors zu wenig.

Das Team aus Florida unterlag in der nordamerikanischen Profiliga NBA trotz 25 Punkten von Wagner in San Francisco mit 115:121 (55:55) und verlor zum zweiten Mal in Serie. Mit einer Bilanz von 19:14 Siegen ist Orlando als Tabellenfünfter im Osten dennoch weiterhin auf Playoff-Kurs.

Franz Wagner bestätigte beim siebenfachen NBA-Champion seine Top-Form. Besser als der 22-Jährige war bei Orlando lediglich Paolo Banchero mit 27 Zählern und zwölf Rebounds. Moritz Wagner kam auf zwölf Punkte. Bester Werfer in einer langen Zeit ausgeglichenen Begegnung war Superstar Stephen Curry mit 36 Punkten.