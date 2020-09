Orlatal mischt Kreisoberliga weiter auf

Der FSV Orlatal schlägt den SV Eintracht Eisenberg II in der Fußball Kreisoberliga mit 2:0 (1:0). Fast hätten sich die Gäste nur mit einem Punkt begnügen müssen.

In letzter Minute gab es Strafstoß für Eisenberg, aber Torwart Orlamünder hielt die drei Punkte fest. „Unser Tormann war ein starker Rückhalt“, so Orlatals Co-Trainer Thomas Könitzer. Ansonsten bilanzierte Könitzer einen „unterm Strich verdienten Sieg“ seiner Elf.

Turbulente Schlussphase

„In den ersten zwanzig Minuten ließen wir drei klare Chancen liegen.“ So umkurvte Barth Torwart Gleitsmann, schob aber am Tor vorbei. Zweimal rettete der Eintracht-Keeper glänzend. Die Führung durch Barths (38.) Strafstoß nach Foul an Thurmann war verdient.

Nach dem Wechsel wurden die Platzherren besser und hatten durch Standards gute Ansätze. „Hier hätte auch der Ausgleich fallen können“, so Könitzer. In der Schlussphase wurde es turbulent. Nachdem Orlamünder den Strafstoß parierte, machte Rosenberger mit einem Lupfer nach Doppelpass mit Oechnser alles klar.