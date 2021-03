Osterblitz in Geschwenda fällt aus

Geschwenda. Das traditionelle Osterblitzturnier des ThSV 1886 auf dem Kickerlhähnchen in Geschwenda muss auch in diesem Jahr zumindest zum angestammten Zeitpunkt ausfallen. „Aufgrund der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden gesetzlichen Bestimmungen sind wir leider gezwungen, das Osterblitz-Schachturnier auch in diesem Jahr abzusagen“, so Olaf Krawczyk vom ausrichtendenden ThSV Geschwenda. Er macht dennoch Hoffnung auf eine späteren Durchführung 2021. „Wir haben vor, dieses Traditionsturnier sobald wie möglich zu einem anderen Zeitpunkt durchzuführen.“ Ein entsprechender Termin werde je nach Lage, rechtzeitig bekanntgegeben.