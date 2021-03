Dimitrij Ovtcharov setzte sich in Doha durch.

Tischtennis Ovtcharov gewinnt erstes WTT-Turnier in Katar

Doha (dpa) – Der deutsche Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat das erste Turnier der neuen WTT-Serie im Tischtennis gewonnen.

In Doha besiegte der frühere Weltranglisten-Erste im Endspiel den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Ovtcharov schlug damit in der Hauptstadt Katars nacheinander die beiden "Wunderkinder" des Tischtennis, denn zuvor hatte er sich im Halbfinale gegen den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto durchgesetzt.

"Ich bin sehr froh, dass es schon am Anfang des Olympia-Jahres bei mir so gut läuft", sagte Ovtcharov. In der aktuellen Weltrangliste steht er als Zwölfter noch hinter Harimoto (5.) und Lin (7.).

Die neue WTT-Serie ersetzt im Tischtennis die bisherige World Tour. Höhepunkte jedes Turnierjahres sollen wie im Tennis vier "Grand Smash"-Wettbewerbe werden, die wegen der Coronavirus-Pandemie bislang aber noch nicht terminiert werden konnten. Das zweite Turnier der Kategorie "WTT Star Contender" beginnt am Montag in Katar. Sowohl Rekord-Europameister Timo Boll als auch alle Spielerinnen und Spieler aus China sind bei dieser WTT-Premiere allerdings nicht dabei.

