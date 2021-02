Peter Kolbe: Trauer um den Mann mit der Maske

Foto: ETC Crimmitschau

Peter Kolbe zeigt nochmals jene Maske, die ihn in den 1960er Jahren als Torhüter bekannt machte.

Der frühere DDR-Eishockey-Nationalspieler und EM-Dritte Peter Kolbe ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Kolbe wurde am 12. Juni 1939 im schlesischen Breslau geboren. Er galt über seine gesamte Eishockey-Karriere als absoluter Ausnahmesportler, welcher jahrelang für den damaligen ASK Vorwärts Crimmitschau und die DDR-Nationalmannschaft als Torhüter aktiv war und damals als einer der Größten seines Fachs galt. Neben den Crimmitschauer Stars wie Dieter Kratzsch, Erhard Braun und Lothar Fuchs gehörte auch Kolbe, welcher damals auch aufgrund seiner markanten weißen Maske Bekanntheit erlangte, zu dem DDR-Nationalteam, welches 1966 Dritter der Europameisterschaft wurde, die Medaillen aber erst 1999 nachgereicht bekam.

Nachdem Kolbe unter anderem auch für Erfurt und Berlin spielte, wurde er 1989 Vorsitzender des Eissportverbandes der DDR und sollte dabei helfen, die Strukturen des Eishockeysports zu verbessern. Nach der Wende hatte Peter Kolbe einen immensen Anteil am Aufbau des neu organisierten ETC Crimmitschau, in welchem er anschließend mehrere leitende Positionen, unter anderem die des Managers, bekleidete.