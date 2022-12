Portugal-Kantersieg sorgt für beste Achtelfinal-Quote im TV

Berlin. Fast sechs Millionen Menschen wollten das Spiel zwischen Portugal und der Schweiz im TV sehen. Das war Bestwert im Achtelfinale.

Der 6:1-Sieg Portugals gegen die Schweiz ist das erfolgreichste TV-Spiel des Achtelfinals bei der Fußball-WM in Katar gewesen. Im Durchschnitt sahen 5,82 Millionen Menschen die Live-Übertragung in der ARD am Dienstagabend. Das ergab nach Angaben des Senders einen Marktanteil von 21,0 Prozent.

Das WM-Aus von Spanien gegen Marokko hatten am Nachmittag 4,42 Millionen im Ersten gesehen. Der Marktanteil lag mit 27,8 Prozent über dem des Abendspiels. Das liegt daran, dass nachmittags insgesamt weniger Menschen vor dem Fernseher sitzen und damit relativ gesehen mehr Fußball schauten.

Geringeres Interesse als bei den vorherigen Turnieren

Das Interesse der Fernsehzuschauer blieb aber auch in der ersten K.o.-Runde der Katar-WM geringer als bei vorherigen Turnieren: Bei den Achtelfinals der WM 2018 in Russland hatten ARD und ZDF doppelt so viele Zuschauer. Die Telekom als dritter Sender beim Turnier in Katar veröffentlicht keine Zahlen. (dpa)