Suhls Tamas Pamer (r.) zerrt an den Ketten, kommt aber nicht am Geraer Andree Dittrich vorbei.

Gera. Selten war ein Verlierer so zufrieden mit seiner Leistung. Am Sonntag durfte es der Post SV Gera in der Handball-Thüringenliga sein. Mit der SG Suhl/Goldlauter brachte der Aufsteiger einen der Titelanwärter an den Rand einer Niederlage und musste sich am Ende nur äußerst knapp mit 22:23 geschlagen geben.