Post-Handballer blamieren sich gegen Schlusslicht Sömmerda

Lange Gesichter gab es bei den Geraer Post-Handballern. Die beiden Heim-Punkte gegen Landesliga-Schlusslicht HSV Sömmerda 05 hatte der Tabellenfünfte fest eingeplant, dabei aber die Rechnung ohne die Gäste gemacht, die schon eine Woche zuvor die Jenaer HBV-Reserve überraschend in die Schranken gewiesen hatten.

Die 24:25-Niederlage kostete den Postlern wertvollen Boden. „Das ist ein enttäuschendes Ergebnis. Augenscheinlich haben einige Spieler den Tabellenletzten unterschätzt. Gerade die erste Halbzeit war unter der Gürtellinie. Nur sieben geworfene Tore sind einfach unterirdisch“, haderte Geras Trainer Jens Friedrich, der sein Team in der Pause mit einer äußerst lautstarken Ansprache wachgerüttelt hatte.

Den 7:12-Rückstand hatte Post dann auch beim 16:16 (43.) egalisiert, doch fand der Sturmlauf keine Fortsetzung. „Uns mangelt es momentan etwas am spielerischen Zusammenhalt. Das liegt daran, dass jedes Wochenende zwei, drei wichtige Spieler zu den Wettkämpfen fehlen, weshalb es nur schwer ist, eine eingespielte Formation zu finden. Dann kommt so etwas dabei raus. Den Willen kann ich der Mannschaft nicht absprechen. Aber in dieser ausgeglichenen Landesliga bekommt man in keinem Spiel etwas geschenkt“, so Jens Friedrich, der durchaus wahrnimmt, dass sich seine Mannschaften gute Chancen herausarbeitet, dann aber die letzte Konsequenz vermissen lässt.

Nach einigen überhasteten Abschlüssen und einfachen Ballverlusten in Folge ermöglichte man Sömmerda abermals, auf drei Tore davonzuziehen - 18:21 (51.). Der Ausgleich gelang nicht mehr. Nach dem 22:25 verkürzten Philipp Stark und Tom Friedrich zwar noch, doch ließen sich die Sömmerdaer die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, auch weil die Durchschlagskraft in der Offensive fehlte. Treffsicherste Schütze waren Philipp Stark (5), Lukas Schnabel (4) und Josef Eschenbach (4). Auf Sömmerdaer Seite bekam man die beiden Torjäger Justinas Gulbinas (9) und Felix Lenke (8) nicht in den Griff.

Trainer Jens Friedrich schwant vor den nächsten Wochen nichts Gutes. Anders als in der Thüringenliga ist der Punktspielkalender prall gefüllt. Am 8. Februar geht es zum Nordhäuser SV. Eine Woche später müssen die Geraer gleich doppelt ran, erst am Sonnabend in Ilmenau und dann am Sonntag daheim gegen den Thüringer HC. Bis Anfang Mai gibt es lediglich zwei freie Wochenenden. „Da ist fast alles möglich. Erst einmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch in Abstiegsgefahr geraten“, warnt Jens Friedrich, weshalb ein einstelliger Tabellenplatz Pflicht ist. Weil die Landesliga auf zwölf Mannschaften verkleinert wird, könnte es fünf Absteiger geben.

„Ich appelliere an alle meine Spieler, unsere Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren. Sicherlich betreiben wir nur Freizeitsport, aber ohne Ehrgeiz macht das keinen Sinn“, findet der Post-Trainer klare Worte. Da auch die Spitzenteams Schnellmannshausen und Thüringer HC unterlagen, hat sich an der Ausgangslage so viel nicht verändert. Zwei fest eingeplante Punkte abzugeben, ist trotzdem äußerst schmerzhaft.