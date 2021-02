Post Mühlhausen gewinnt Krimi gegen Werder Bremen mit 3:2

Ohne Frage: Der Freitagabend bildete für Ovidiu Ionescu den Abschluss einer perfekten Woche. Am vergangenen Wochenende holte der Posts Rumäne drei Titel bei den Landesmeisterschaften in der Heimat. Gegen den SV Werder Bremen legte Ionescu nach und hatte mit seinen 1,5 Punkten großen Anteil am knappen 3:2-Sieg. Für die Mühlhäuser kam der Erfolg einem Deja-Vu-Erlebnis gleich. Schon in der Hinrunde hatte Post in Bremen mit diesem Resultat gewonnen.

Beim Stand von 2:2 ging er mit Lubomir Jancarik ins entscheidende Doppel und übernahm die Verantwortung vorbildlich. Nach verlorenem ersten Satz steigerte sich das Thüringer Duo und hielt die Bremer Kombination Marcelo Aguirre/Hunor Szöcs nach Anlaufschwierigkeiten auf Distanz. Erst im vierten Durchgang wurde es eng. Jancarik/Ionescu erspielten sich durch das 10:8 zwei Matchbälle. Die Gäste wehrten beide ab, Post ging erneut in Front und nahm die Auszeit - mit Erfolg. Der zwölfte Punkt ging nach Mühlhausen und somit das Spiel 3:1 (4:11, 11:6, 11:8, 12:10). So war das 3:2 perfekt.

"Sie haben ein tolles Doppel gespielt. Besonders für 'Lubo' ist das nie ein einfaches Spiel, weil er immer kalt reinkommt", freute sich Trainer Erik Schreyer über den Coup seiner Jungs, die damit wiederholt Sieger in dieser Paarung wurden. Beim SV Werder hatten sie mit 3:2 die Oberhand behalten.

Zuvor waren die Gastgeber durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Denn zunächst gab es im Post-Lager lange Gesichter. Kapitän Daniel Habesohn ging als Favorit ins Eröffnungseinzel gegen Kirill Gerassimenko und schien das auch zu bestätigen. Mit 11:3, 11:7 und 9:7 führte er, hatte die Partie im Griff und lag klar auf Kurs. Doch ein beim Stand von 9:8 erfolgter Aufschlagfehler brachte das Duell zum kippen. Gerassimenko klaute den dritten Satz (12:10) und fand immer besser zu seinem Spiel, während Habesohn vom eigenen System abkam. Obwohl er im finalen Durchgang noch einmal 7:6 führte, machte der Gast die entscheidenden Punkte und gewann noch mit 13:11, nachdem Satz vier 11:7 zu seinen Gunsten endete.

So stand Mühlhausen frühzeitig unter Druck, zumal mit Matthias Falck nun der Vizeweltmeister im Trikot der Bremer den Court betrat. Doch Ionescu, in der Rückserie mit einer vorzüglichen Bilanz ausgestattet, glaubte vom Start weg an seine Chance. Taktisch clever hielt er den Schweden kurz, sodass dieser seine gefürchtete Vorhand kaum zur Geltung brachte. Im fünften Satz legte Posts Rumäne immer leicht vor und schlug Falck, der zuvor mit einer 8:0-Zwischenbilanz nach Mühlhausen gereist war, knapp, aber verdient mit 3:2 (11:1, 6:11, 11:7, 7:11, 11:9). "Wir wussten, dass 'Ovi' daheim öfter große Spieler geschlagen hat. Ich gönne es ihm", freute sich Schreyer mit seinem Schützling.

Die Thüringer waren wieder auf Kurs und gingen ihrerseits in Führung. Nach der Pause gewann Steffen Mengel seinen Vergleich mit Aguirre 3:0, wobei der Siegerländer in der mitunter wenig ansehnlichen Begegnung in den engen Situationen konzentrierter zu Werke ging (11:9, 11:8, 11:9).

Habesohn hätte in der Folge den Sack bereits zumachen können. Das Einser-Duell mit Falck gefiel mit großer Spannung, doch kam der Österreicher nie wirklich in eine komfortable Situation und hatte bei einigen Bällen auch nicht das Glück auf seiner Seite. Falck gewann 11:9, 11:9 und 12:10 und stellte so den 2:2-Ausgleich her.

Es ging in das finale Doppel, wo die Postler bekanntlich den längeren Atem besaßen und den zehnten Saisonsieg einfuhren. "Die Mannschaft ist so stark, dass sie das kompensieren kann, wenn der Kapitän mal ohne Sieg rausgeht. Wir haben alle Selbstvertrauen, blicken aber weiter von Spiel zu Spiel."

Mühlhausen kletterte auf Platz fünf und ist am Sonntag schon wieder gefordert. Die Reise geht kurz hinter die thüringisch-fränkische Grenze zum TSV Bad Königshofen, der am Freitag völlig überraschend beim Kellerkind Grenzau verlor (15 Uhr).