Post Mühlhausen verpasst die Sensation in Saarbrücken

Saarbrücken. Tischtennis-Erstligist muss sich mit 2:3 beugen, obwohl man nur zwei Punkte vom Gesamtsieg entfernt ist.

Einen Tag nach dem 3:0 beim 1. FC Köln, welches den Post SV Mühlhausen in das Viertelfinale des Pokals einziehen lässt, war das Team von Erik Schreyer beim Topteam Saarbrücken gefordert. Und hier schnupperten die Thüringer an einer Sensation. Beim Gesamtstand von 2:2 führten Ovidiu Ionescu/Kim Taehyun im Doppel gegen Tomas Polansky/Cedric Nuytinck in den Sätzen 2:0, im dritten Durchgang fehlten beim 9:9 nur noch zwei Punkte zum großen Glück. Doch der Favorit zog den Kopf aus der Schlinge, sicherte den Satz und gewann in der Folge noch die beiden weiteren Durchgänge. Damit stand der 3:2-Sieg zu Buche, Mühlhausen fuhr trotz starker Vorstellung ohne Punkte nach Hause.

Mühlhausen war in Saarbrücken noch nie erfolgreich

Dabei wusste Post als klarer Außenseiter – noch nie konnte man im Saarland gewinnen – durchaus zu gefallen. Obwohl die Hausherren ohne den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska angetreten waren, brachte sie Darko Jorgic, der Ionescu beim 3:0 (6, 9, 6) gar keine Chance ließ, mit 1:0 in Führung. Dann aber drehte Mühlhausen auf. Steffen Mengel, erneut an Position eins aufgeboten, hatte gegen den jungen Japaner Takuya Jin immer die besseren Antworten parat und gewann sicher (6, 9, 9).

Nach der Pause brachte Kapitän Daniel Habesohn die Gäste sogar in Front. Gegen den tschechischen Nationalspieler Polansky erlebten die Zuschauer eine kuriose Partie mit vielen Wendungen und dem besseren Ende für den Österreicher (10, -9, 10, 7). Zwar war Mengel darauf gegen Jorgic ebenfalls chancenlos (-4, -4, -7), doch im Doppel blieben alle Karten offen – leider ohne das nötige Glück auf Post-Seite.

Gruppenphase der Champions League ausgelost

Unterdessen wurde die zweite Gruppenphase zur Champions League ausgelost. Hier trifft Post auf die starken Teams aus Wels (Österreich) und Hennebont (Frankreich). Nur der Erste zieht ins Halbfinale ein, die Termine werden zeitnah bekannt gegeben.