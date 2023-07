Post SV Mühlhausen verzichtet auf Champions League

Mühlhausen. Der Tischtennis-Erstligist, der vergangene Saison die Play-offs erreichte, wird diese Saison nicht europäisch antreten. Das sind die Gründe.

Nach zuletzt recht erfolgreichen Jahren in der Champions League, gekrönt durch den Halbfinal-Einzug in der abgelaufenen Saison, verzichtet Tischtennis-Erstligist Post SV Mühlhausen in diesem Jahr auf eine Teilnahme. Die Gründe sind mannigfaltig. „Wir befinden uns in der vorolympischen Saison, der Terminkalender ist mit Liga, Pokal und vielen Turnieren vollgepackt. In der Königsklasse zu starten, hätte noch mehr Aufwand und Stress bedeutet“, sagt Sportmanager Thomas Stecher.

Zudem zogen sich sowohl Steffen Mengel als auch Irvin Bertrand nach der Saison Verletzungen zu. Während Mengel, der erfolgreich am Knie operiert wurde, bis zum Saisonstart in der Liga wieder fit sein dürfte, ist bei Bertrand wohl Geduld gefragt. Der junge Franzose musste sich erneut an der Hüfte – diesmal aber an der rechten Seite – operieren lassen und wird nun mit der Reha starten. Wann er wieder fit ist, bleibt abzuwarten.

„Da beide Verletzungen nach dem 31. Mai passierten, konnten wir auch nicht mehr auf dem Transfermarkt agieren. Und einen Spieler nur für die Champions League zu holen, das ist nicht unser Stil. Also haben wir schweren Herzens keine Meldung abgegeben“, sagt Stecher. Auch auf einen Start in den kleineren europäischen Wettbewerben verzichten die Thüringer.