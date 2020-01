Prämien und Punkte für die HSG Saalfeld/Könitz

Zufriedene Gesichter bei der HSG Saalfeld-Könitz: Der Landesliga-Handballer aus dem Landkreis Saalfeld/Rudolstadt haben am Samstagabend nicht nur zwei Punkte gewonnen, sondern auch einen zusätzlichen Kasten Bier vom Trainer Christian Wolfram.

Zu verdanken haben das die Gastgeber einer starken Abwehrleistung: Kassieren die HSG-Akteure 20 Tore oder weniger, wird Wolfram zur Kasse gebeten: „Die Regelung stammt aus der letzten Thüringenliga-Saison“, erzählt der Coach. Damals, als man ständig gegen den Abstieg spielte, kam der Trainer oftmals um die Ausgabe herum. In dieser Landesliga-Saison rührten die HSG-Akteure dagegen schon mehrfach Beton an und blieben unter dieser Marke.

Die Partie der Tabellennachbarn blieb nur anfangs spannend. Bis zum 5:6 aus Gastgeber-Sicht war es ein ausgeglichenes Spiel, danach drehte die HSG auf: Einen 5:0-Lauf konnte der HSV, bei dem Elmar Begand (8) bester Torschütze war, nicht unterbinden und so enteilte der Gastgeber recht schnell auf 10:6. „Wir waren schon in dieser Phase häufig unkonzentriert, haben unvorbereitet die Würfe genommen“, moniert der Gäste-Trainer Andre Heerwald. Mit der Folge, dass die Handballer aus der Klassikerstadt nicht wieder den Anschluss fanden und mit einem 9:13-Rückstand in die Halbzeit gingen.

Und die zweite Hälfte wurde aus Sicht des HSV nicht besser, die Wurfqualität immer schlechter. Hinzu kam, dass sich die Saalfelder und Könitzer in der Abwehr immer mehr steigerten: „Die Gastgeber hatten auch einen überragenden Torwart“, räumt Andre Heerwald ein. Sein Gegenüber sprach von einer „ordentlichen Abwehrleistung“, die am Samstag reichte, den Gegner immer weiter in das Hintertreffen zu bringen. Und so wurde frühzeitig in dieser Begegnung nicht die Frage des Sieges gestellt, sondern nur über deren Höhe diskutiert. Zehn Tore Unterschied wurden es letztlich, mit denen die Gastgeber ihre schlechten Resultate der vergangenen Wochen etwas Vergessen machten. „Klar war das nicht förderlich, dass wir so viele Punkte in den letzten Spielen liegen ließen“, so Wolfram. Die Folge war fehlendes Selbstvertrauen und die „normalen Abläufe funktionierten nicht mehr so“.

Drei Sekunden vor Schluss spendierte Florian Schulze seinen HSG-Kollegen übrigens den zweiten Kasten Bier. Denn beim Gastgeber gilt die Regel, dass derjenige, der das 20. oder 30. Teamtor wirft, ebenfalls zur Kasse gebeten wird. Felix Möller, mit neun Treffern erfolgreichster Akteur der HSG Saalfeld-Könitz an diesem Tag und Schütze des 20. Tores, war der erste Gratulant.