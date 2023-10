Will die Sommerspiele 2036 nach Indien holen: Premierminister Narendra Modi.

Sportpolitik Premierminister Modi: Indien will Olympia 2036

Mumbai Das Rennen um Olympia 2036 dürfte für eine mögliche deutsche Bewerbung wohl ziemlich schwierig werden. Nun kündigt auch Indien sein Interesse an den Sommerspielen an.

Indien will sich um die Olympischen Spiele 2036 bewerben. „Wir werden alle Hebel in Bewegung setzen“, sagte Premierminister Narendra Modi bei der Eröffnungsfeier der 141. Session des Internationalen Olympischen Komitees in Mumbai. Olympia sei für Indien ein langgehegter Traum, fügte der Regierungschef hinzu.

Mit einer Bewerbung um die Sommerspiele 2036 könnte Indien zum Konkurrenten für Deutschland werden. Der Deutsche Olympische Sportbund prüft derzeit eine erneute Kandidatur.

Modi zeigte sich zuversichtlich, die Unterstützung des IOC für seine Bemühungen um Olympia zu erhalten. Der Premierminister signalisierte zudem das Interesse Indiens an der Ausrichtung der olympischen Jugendspiele 2029.

Die nächsten Sommerspiele finden 2024 in Paris statt. 2028 ist Los Angeles Gastgeber, für 2032 wurde Brisbane in Australien ausgewählt. Für die Spiele danach gibt es nach Angaben des IOC bereits eine Reihe von Interessenten.

Indien als bevölkerungsreichstes Land der Erde mit einem großen wirtschaftlichen Potenzial darf sich beim Dachverband gute Chancen ausrechnen. Mit der Aufnahme des vor allem in Indien enorm populären Kricket ins Olympia-Programm für 2028 hat das IOC bereits seinen verstärkten Fokus auf diesen Markt nachgewiesen.