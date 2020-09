Preußen-Ausgleich in letzter Minute in Sondershausen

Sondershausen. In einem spannenden Verbandsliga-Spiel verpasste Eintracht Sondershausen in Berka den ersten Saisonsieg mit dem 1:1 (0:0) Preußen Bad Langensalza. Die Gäste, die ein klares Chancenübergewicht hatten, kamen in letzter Minute glücklich zum Ausgleich. Das Spiel fand wegen des am Freitag an gleicher Stätte angesetzten Nordthüringer Pokalfinales zwischen Artern und Salza am Mittwochabend statt. Die Preußen machten vor über 200 Zuschauern von Beginn an Druck. Nach elf Minuten wehrte Keeper Russek in höchster Not einen 20-m-Volleknaller von Engel ab. Danach köpfte Fernschild gefährlich auf den Sondershäuser Kasten (23.). Nach einer halben Stunde war der Schwung der Gäste vorüber. Die Gastgeber kamen nun öfter in die Langensalzaer Hälfte. Witzenhausen besaß nach einem flankengleichen Einwurf von Haspra die Gelegenheit zur Führung (38.). Doch sein Schuss blieb in der Abwehr hängen.Nach dem Wechsel hatte Trainer Wirth seine Elf offenbar zu mehr Angriffslust aufgefordert. Die Preußen machten - jetzt unter Flutlicht - Alarm. Kleinerts Kopfball holte stoppte Brunner ebenfalls per Kopf auf der Linie (48.). Dann köpfte Sauerbier aus drei Metern neben das Eintracht-Tor (62.). Doch anschließend schockte Eintracht-Torjäger Gibala die Preußen. Der Slowake köpfte nach einer weiten Flanke und Kopfball-Ablage von Rothe ins Netz zum Tor des Abends (80.). Ein Traumfreistoß zum 1:1 von Engel rettete Bad Langensalza in letzter Minute den letztlich verdienten Punkt (90.).