Querfeldeinfahrer Florian Anderle: „Wir sind keine Weicheier“

In das Geschehen beim 13. Dornburger Schlösser-Rennen konnte Florian Anderle nicht eingreifen. Der 22-jährige Querfeldeinfahrer hatte sich am Vortag bei einem anderen Rennen verkühlt. Anstatt nun durch das unebene Gelände bei Dornburg über Stock und Stein zu fahren, stand er am Streckenrand Rede und Antwort – und sinnierte ein wenig über seine Passion. Der Lehramtsstudent auf Geografie und Sport, der in Jena wohnt, aber in Stadtilm das Licht der Welt erblickte, fährt seit einem Jahr in der Elite-Klasse und nimmt an Rennen der Bundesliga teil. Außerdem wird er im Januar bei der deutschen Meisterschaft starten. Warum Querfeldeinfahrer alle harte Hunde sind, er keine Chance hatte, dem Radsport zu entkommen, und warum sich Florian Anderle im Gelände sicherer fühlt als auf der Straße, erfahren Sie im Interview.

Wie sind Sie überhaupt zum Radfahren gekommen? Gab es ein Schlüsselerlebnis in Ihrer Kindheit?

Wenn man so will, hatte ich gar keine Wahl, denn meine Eltern hatten ein Fahrradgeschäft. Wenn ich des Morgens zur Schule ging, führte mich mein Weg stets durch den Laden mit den vielen Fahrrädern, wenn ich des Nachmittags wieder zu Hause aufschlug, führte mich mein Weg erneut durch den Laden.

Sind Sie also familiär vorbelastet.

Auf jeden Fall. Mein Vater, mein Onkel, mein großer Bruder – alle fuhren Radrennen. Irgendwann zog ich am Rockzipfel meiner Mutter und gab ihr zu verstehen, dass ich auch ein Rennen fahren möchte.

Hat es Sie von Anfang an in eher unebenes Gelände gezogen, quasi über Stock und Stein?

Ja, ich war immer jenseits der Straße unterwegs. Zuerst mit dem Mountainbike. Ich habe dann auch schon in jungen Jahren an Wettbewerben teilgenommen, bis ich schließlich ein Crossrad bekommen habe und so auch an der Cross-Serie teilnehmen konnte.

Wie alt waren Sie, als Sie erstmals mit einem Fahrrad, das auf den ersten Blick wie ein Rennrad aussieht, durch unebenes Gelände düsten?

Da war ich 15. Anfangs jedoch nur mit mäßigem Erfolg, was sich jedoch änderte, als ich zur U 23 stieß. Da konnte ich dann meine ersten Erfolge auf regionaler Ebene verbuchen.

Erfolg ist ein dankbares Stichwort: Sie konnten doch vor kurzem auch auf nationaler Ebene einen Erfolg verbuchen.

In der Tat. Vor vier Wochen habe ich in Bad Salzdetfurth in der Nähe von Hildesheim einen dritten Platz in einem der Bundesliga-Rennen holen können. Das war generell mein schönstes Erlebnis und bis jetzt auch mein größter Erfolg in dieser Sportart.

Was ist eigentliche das Besondere am Querfeldein?

Da wäre beispielsweise die Jahreszeit. Die Saison beginnt für uns Ende September und geht bis weit in den Winter hinein. Die deutsche Meisterschaft wird am 12. Januar 2020 ausgetragen. So manche Rennserie geht sogar bis in den Februar, sodass man fast von einer Wintersportart reden kann – und dergleichen ist im Radsport sehr ungewöhnlich. Außerdem sitzt man ja beim Querfeldein nicht nur auf dem Rad, sondern muss in schöner Regelmäßigkeit auch absteigen, um die Hürden zu nehmen. Sandpassagen sind auch heimtückisch, da muss man mitunter auch sein Rad schieben oder tragen. Letzteres ist dann auch vonnöten, wenn man mit dem Rad vor einer Treppe steht.

Das Absteigen und auch das Laufen gehören also dazu?

Exakt.

Ist es nicht enervierend, wenn man immer wieder vom Rad absteigen muss?

Durchaus, zumal der Rhythmus unterbrochen wird. Außerdem tragen wir Klickpedalen, an denen nach dem Absteigen oftmals Schlamm haftet, sodass man danach mitunter nicht mehr richtig andocken kann.

Das klingt alles recht ungemütlich?

Ist es auch. Das unebene Gelände verlangt einem sehr viel ab. Die Arme werden schwer, zumal man auch das Rad, das so zwischen sieben und acht Kilogramm wiegt, ja auch regelmäßig tragen muss. Außerdem hat man keinerlei Federung, höchstens die Reifen, wenn man etwas sparsam mit der Luft ist, was jedoch wieder den Nachteil hat, dass man nicht so schnell ist im Gelände.

Beißen Sie also auf die Zähne und lassen mehr Luft in den Schlauch?

Kann man so sagen. Es gab eine Zeit, da habe ich es anders gehandhabt, doch daraufhin löste sich dann aufgrund des geringen Drucks öfters einmal der geklebte Reifen von der Felge – und das brauche ich während eines Rennens nun wirklich nicht.

Was benötigt man für ein Rüstzeug, wenn man Querfeldeinrennen fahren möchte?

Gleichgewicht ist das A und O, gerade wenn man über eine Sandpassage fährt, hat das Rad keine Führung, da muss man ordentlich balancieren und darf auf keinen Fall versteifen. Kraft braucht man natürlich auch. Generell sollte man ein harter Hund sein, denn man fährt eher selten bei molligen Temperaturen, sondern eher bei Minusgraden, Graupel und Schneeregen.

Kann man da überhaupt noch von Spaß reden?

Das gehört dazu. Das macht es halt auch aus. Da muss man sich eben durchbeißen. Wir sind keine Schönwetterfahrer, keine Weicheier. Letztlich lieben wir es, an unsere Grenzen zu kommen. Ich denke da nur an die Strecke in Kehl in Baden-Württemberg, auf der die deutsche Meisterschaft 2021 ausgetragen wird. Dort gibt es eine Passage, die bergab führt und auf der man bis zu 50 Kilometer pro Stunde erreicht – auf mitunter schlammigen Boden. Das macht schon Laune, ist aber sicherlich nicht nach jedermanns Geschmäckle.

Und was ist mit den Hindernissen? Es soll Experten geben, die furchtlos über diese springen. Sie auch?

Es kommt darauf an. Ich bin darin noch nicht ganz so geübt. Zwischen 20 und 25 Zentimeter springe ich, für alles, was höher daherkommt, steige ich lieber ab. Aber ich übe das natürlich auch. Im Profibereich gibt es aber besagte Experten, die 40 Zentimeter problemlos nehmen. Der Weltrekord liegt bei über 80.

Wie sieht es mit Stürzen aus?

Die gehören dazu. Man reizt das Grip-Niveau der Reifen eben aus, aber bis jetzt ist bei mir alles glimpflich abgegangen. Und auch wenn es im ersten Moment etwas seltsam klingen mag: Ich fühle mich im Gelände schlichtweg sicherer, da es dort keinen Verkehr gibt, keine Autos und dergleichen.

Was zeichnet eigentlich die Querfeldein-Szene aus.

Sie ist sehr familiär, insbesondere hier in Mitteldeutschland, da kennt gefühlt jeder jeden. Aber auch auf Bundesebene fühlt sich das so an.

Letzte Frage: Was sind Ihre Ziele für die Saison?

Bei der deutschen Meisterschaft in Albstadt möchte ich auf jeden Fall unter die ersten zehn in der Elite-Kategorie kommen.