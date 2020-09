Erfurt. Die Erfurterin ist krank aus Imola abgereist und will sich durchchecken lassen

Normalerweise wollte Radsportlerin Lisa Klein (Foto) aus Erfurt im WM-Einzelzeitfahren am heutigen Donnerstag ihren fünften Platz aus der vergangenen Saison bestätigten, aber ihre Teilnahme an den Rennen auf der Autorennstrecke in Imola musste die 24-Jährige wegen Magen-Darm-Problemen schweren Herzens absagen.