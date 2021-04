Radball: Hinrunde der laufenden Saison soll doch noch beendet werden

Der Radball-Thüringenpokal, soll wie hier im Februar 2019, in Stadtilm stattfinden und den Saisonauftakt bilden.Hier sind Blau-Gelb Ehrenberg und der HRSV Gotha am Ball.

Langenleuba/Stadtilm. Zwei Turniertage im Juni oder Juli könnten das ermöglichen. Neue Saison soll September mit Thüringenpokal in Stadtilm starten

Die neue Saison im Thüringer Radball soll nach Wunsch von Karsten Olbrich, dem des Koordinator Radball beim Thüringer Radsport-Verband, Mitte bis Ende September starten. „Wir wollen mit dem Thüringenpokal beginnen und da nach Möglichkeit in Stadtilm“, so Olbrich.

Dem anschließen soll sich für die Elite die neue Oberliga-Saison, dann mit der Saison 2021/22 bis zum Winter in drei Hinrunden-Turniertagen. Parallel dazu startet auch die Verbandsliga. Dafür hoffen die TRV-Verantwortlichen auf komplette Starterfelder mit zehn beziehungsweise 16 Zweierteams für beide Spielklassen. „Im Moment deutet sich trotz der langen Pause und Corona da kein schwerwiegender Schwund an. Im Nachwuchs ist das etwas anders. Da besonders in Stotternheim, wo aber die Hallenprobleme maßgeblich sind.“ Allen Thüringer Vereinen will Olbrich für die nächste Saison die Start- beziehungsweise Nenngebühr erlassen. „Rückzahlen ist schwieriger, als verrechnen.“

Doch was ist mit der laufenden Saison im Radball? Die ist derzeit unterbrochen, aber noch nicht beendet. „Da wollen wir alles versuchen, zumindest die Hinrunden noch zu Ende zu bringen“, so Olbrich kämpferisch. Erst einen Turniertag haben die Radballer am 31. Oktober 2020 austragen können. Einzig die beiden Teams des RSV Stadtilm I und II sind im Oberliga-Feld noch ganz ohne Spiele. Zwei Turniere blieben noch auszurichten. „Das ist natürlich abhängig von der allgemeinen Lage. Ich denke frühestens Mitte Juni wäre da was möglich. Die Bereitschaft bei den Vereinen ist jedenfalls da.“

Schwieriger ist die Saisonfortsetzung im Nachwuchs. Hier muss sich in den Planungen an den Meisterschaften des Bundes Deutscher Radfahrer gehalten werden. Da würde es bis an oder sogar in die Sommerferien hinein – und damit planmäßigen Hallenschließzeiten – gehen. Karsten Olbrich: „Deshalb müssen wir flexibel handeln, komprimieren. Ausrichtervereine müssen auch mal auf ihr Heimrecht verzichten, alle zusammenrücken. Turniere in den großen Hallen in Stadtilm, Ehrenberg oder Langenleuba wären denkbar, und für Landesmeisterschaften gab es zumindest im Altenburger Land schon Signale, die Hallen etwas länger offen zu halten.“