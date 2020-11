Radball in Stadtilm auch im Dezember ausgesetzt

„Auch für den Monat Dezember wird der Spielbetrieb für den Nachwuchs und die Erwachsenen im Radball ausgesetzt.“ Das teilte der Verbands-Koordinator Karsten Olbrich mit. Dies betrifft den geplanten Spieltag der Oberliga-Elite (5. Dezember), wie auch die Turniere im Nachwuchs der U 13, U 17, U 19 am 12. Dezember und das der U 15 am 13. Dezember. Ob das Bildungswochenende stattfindet, darüber sei noch zu entscheiden. Ob ein Start für den Nachwuchs ab 16. Januar schon realistisch wäre, dafür braucht Olbrich nun Rückmeldungen aus den Vereinen. Als Stichtag nennt er dafür den 9. Januar. Am 16./17 Januar wäre dann der 4. Spieltag der Oberliga in der U 13 in Langenwolschendorf, sowie U 15 bis U 19 in Gera vorgesehen.

Am 23. Januar wären auch im Erwachsenen-Bereich erste Turniere der Elite-Oberliga (in Ilfeld) und am 30. Januar die der Verbandsliga in Langenwolschendorf und Jena terminiert. Karsten Olbrich: „Es sieht nicht unbedingt danach aus, dass es dann im Elitebereich bei der Oberliga und in der Verbandsliga weitergehen könnte. Es bleibt abzuwarten, was die nächsten Wochen und Monate bringen.“ Die Anpassung des Terminplans macht Olbrich auch davon abhängig, was der übergeordnete Bund Deutscher Radfahrer (BDR) festlegen wird.

Trotzdem unterbreitet Olbrich schon Vorschläge zur möglichen Fortsetzung: „Wenn der Zeitplan für die gesamte Saison sehr knapp wird, kann ich mir vorstellen, dass wir im Bereich der Elite nur die Hinrunde spielen.“ Auch hierfür erwartet sich der Radball-Koordinator des Thüringer Radsport-Verbandes ein Feedback von den den Vereinen.

Hygienekonzept für die Hallennutzung liegt vor

Beim RSV Stadtilm ist man wie überall in Thüringer Vereinen weiter sehr verhalten, auch weil die Entwicklung rundum Corona nicht abschätzbar ist. Zwar liegt ein Hygienekonzept für die Hallennutzung in der Schulsporthalle an der Methfesselstraße vor. Aber gerade bei den Erwachsenen ist die Zwangspause inzwischen schon sehr lang, was eine komplett neue Vorbereitung vor dem Wiederstart erfordert. Über diese Notwendigkeit herrscht bei Sportlern, wie auch dem Verband Klarheit, welchen Zeitrahmen das erfordert, dazu fehlen Erfahrungswerte. Unter zwei drei Wochen wird es aber nicht gehen. Am 17. Oktober gab es für die Verbandsliga-Männer das Auftakt-Turnier in Stadtilm, der zweite Turniertag war letztes Wochenende geplant, musste abgesagt werden.

In der Oberliga traf es die beiden Stadtilmer Teams noch härter. Sie konnten noch gar kein Spiel absolvieren. Die neuformierte Stadtilmer „Erste“ mit dem reaktivierten Steffen Assinner und Altmeister Peter Gräbenteich sowie Stadtilm II mit Patrick Kanka/John Hammerschmidt waren in der ersten Runde spielfrei, die zweite fiel aus, die dritte steht auf der Kippe.

Ohne Spielplan-Änderung würde erst am 6. März das Oberliga-Heimturnier im eigentlich vorletzten Turnier erste Stadtilmer Spiele bringen. Ausgerecht beim Turnier zuvor am 13. Februar in Ehrenberg wäre die Stadtilmer Gruppe erneut spielfrei.