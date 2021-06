Radbrigade fährt diesmal entlang des Vogtland-Panorama-Weges

Start der diesjährigen Tour war an der Orangerie in Gera.

Gera. Ohne Norweger, dafür mit reichlich Squash-Spielern bestückt, startet die ambitionierte Radgruppe in ihr nächstes Abenteuer.

Bereits zum 22. Mal startet am Freitag die Deutsch-Norwegische-Rad-Brigade eine sportlich-kulturelle Jahrestour. Diesmal führt der Weg die 14 Teilnehmer entlang des Vogtland-Panorama-Weges mit Zwischenstopps an der Göltzschtalbrücke, der Elsterquelle oder in Klingenthal.

Am Dienstag ist als Endstation der Töpferberg in Clodra geplant. Täglich sind 50 bis 70 Kilometer Strampeln angesagt, dabei sollen regelmäßig um die 1200 Höhenmeter absolviert werden. Jeder Tagesabschnitt wurde über mehrere Wochen geplant und sieht Sehenswürdigkeiten sowie Einkehr vor.

Holger Kette (2.v.r.), der bisher jede Tour mitfuhr, hatte die Idee während seines beruflichen Aufenthaltes in Norwegen. Mittlerweile sind bei den Ausfahrten in Deutschland keine Norweger mehr dabei, dafür ein Großteil der hiesigen HSBSG-Squash-Gruppe.