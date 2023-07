Erfurter Bahnrad-Talent Littbarski-Gray jubelt über zwei EM-Medaillen

Anadia. Zum Abschluss der Bahnrad-EM der Junioren hat Seana Littbarski-Gray vom RSC Turbine Erfurt zwei Medaillen gewonnen. In der Altersklasse U23 blieb Willy Weinrich vom TSV Breitenworbis dagegen ohne weiteren Podestplatz.

Erfolgreicher Abschluss für Seana Littbarski-Gray bei der Bahnrad-Europameisterschaft der Junioren im portugiesischen Anadia: Die Ausdauerfahrerin vom RSC Turbine Erfurt durfte sogar doppelt jubeln und eroberte nach Rang fünf in der Einerverfolgung und Platz vier mit dem deutschen Team zum Auftakt der Titelkämpfe nun im Punktefahren die Goldmedaille.

Nach der Hälfte des Rennens hatte die 17-Jährige bereits einen Rundengewinn herausgefahren und punktete zudem in fünf weiteren Wertungssprints. Im packenden Duell mit der Französin Liane Tabu (31 Punkte) behauptete sie sich mit 38 Zählern. Am EM-Abschlusstag gewann die junge Erfurterin mit Messane Bräutigam (Rheinzabern) zudem im Zweier-Mannschaftsfahren die Bronzemedaille. In sechs von acht Wertungssprints sammelte das deutsche Duo wichtige Punkte und erreichte damit in der Endabrechnung 23 Zähler.

Bei den U23-Männern hat auch Vereinskollege Benjamin Boos die EM mit einer Medaille beendet. An der Seite von Tim Torn Teutenberg (Mettmann) gewann der 19-Jährige Bronze im Zweier-Mannschaftsfahren. Sprinter Willy Weinrich vom TSV Breitenworbis belegte indes im Keirin nach einem erfolgreichen Vorlauf am Ende den neunten Platz.

Im Sprint gewann der Eichsfelder zunächst das Achtelfinale gegen den Niederländer Lars Romijn, verpasste dann aber im Viertelfinale in zwei Läufen gegen den Italiener Mattia Predomo den Sprung in die nächste Runde. Weinrich, in der Qualifikation in 9,916 Sekunden noch Zweiter geworden, beendete den Wettbewerb als Fünfter.