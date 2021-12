Deutschland-Tour der Radprofis startet 2022 in Weimar

Der Norweger Alexander Kristoff (re.) gewann in diesem Jahr in Ilmenau die Thüringer Etappe der Deutschland-Tour. 2022 beginnt die Rundfahrt in Weimar.

Weimar. Weimar begrüßt im kommenden August die Radprofis der Deutschland-Tour gleich an zwei Tagen. Die Rundfahrt erlebt dabei sogar eine Premiere.

Marcel Kittel hat mit seiner Profikarriere abgeschlossen und ist als glücklicher Familienvater längst in seinem neuen Leben angekommen. Ganz kurz jedoch, das musste der 33-Jährige augenzwinkernd zugeben, habe es doch noch mal in den Beinen gejuckt. „Ein Prolog in Weimar, ein tolles Aufwärmprogramm für die Rundfahrt und dazu auch geeignet für die Sprinter. Da wäre ich gerne mitgefahren“, sagte der erfolgreichste deutsche Tour-de-France-Etappensieger bei der Vorstellung des Startortes der Deutschland-Tour im Jahr 2022.

Das große Motto lautet: Bühne frei für Weimar. Denn die 2018 wiederbelebte Rundfahrt mit Profis aus aller Welt kommt nicht nur zum dritten Mal in Folge nach Thüringen, sondern erlebt zugleich eine Premiere. Die auf fünf Tage ausgedehnte Fernfahrt startet in der Klassikerstadt am 24. August erstmals seit der Neuausrichtung mit einem Prolog, der wahrscheinlich auf dem Goetheplatz beginnen wird.

Jener Aufgalopp soll die sportliche Attraktivität steigern. „Man wird die Tour hier nicht gewinnen, kann aber schon ein paar Sekunden verlieren“, sagte Ex-Profi Fabian Wegmann, der Sportliche Leiter der Veranstaltung. Wie eng es tatsächlich zugehen kann, zeigte in diesem Jahr Nils Politt, der in der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von nur vier Sekunden triumphierte.

Nachdem im vergangenen August die 132 Pedaleure auf dem Weg vom Start in Sangerhausen nach Ilmenau bereits durch Weimar rollten, machen sie nun gleich an zwei Tagen Station. Am 25. August wird hier das Fahrerfeld auf die erste Etappe geschickt. „Wir werden die schönsten Denkmäler Weimars in den Prolog einfließen lassen. Er soll kurz und knackig sein und ein Spektakel, nicht länger als fünf Kilometer. Es wird auch nicht mit Zeitfahr-Maschinen gefahren, weil wir auch ein paar Kurven drin haben“, kündigte Wegmann an.

Thüringen, wo 2019 mit der Schlussetappe von Eisenach nach Erfurt über Oberhof die Rundfahrt ihren großen Abschluss fand, wird damit erneut groß ins Bild gesetzt. ARD und ZDF werden täglich berichten. Ob und welcher Sender auch den Prolog ausstrahlt, werde noch geprüft, hieß es. In diesem Jahr wurden vom Radrennen quer durch die Republik acht Stunden live im Hauptprogramm gesendet.

Auf welchem Kurs das Peloton von Weimar aus über Thüringer Terrain das nächste Ziel ansteuert, ist noch offen. Erst in den kommenden Wochen wird der Streckenplan finalisiert. Fest steht aber inzwischen, dass am 26. August der Tagessieger in der hessischen Universitätsstadt Marburg gefeiert wird.

Die finale Etappe beginnt am 28. August im Schwarzwald-Städtchen Schiltach und endet in Stuttgart, wo auch das traditionelle Jedermannradrennen mit 3000 Teilnehmern stattfinden wird. Für Vorjahresgewinner Politt könnte sich ein Kreis schließen. Bei der Wiederbelebung der Deutschland-Tour vor vier Jahren feierte er hier auf der Schlussetappe im Sprint den ersten Profisieg seiner Karriere.