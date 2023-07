Von Eisenach bis nach Altenburg sind es 1000 Kilometer

Eisenach. Ex-Radprofi Sebastian Lang und Fabian Kilian starten in der Wartburgstadt zur zweitägigen „TaTüTa“-Tour quer durch Thüringen und sammeln Spenden für die Opitz-Neubauer-Stiftung.

Am Freitagnachmittag starten auf dem Eisenacher Markt die beiden Radsportler Sebastian Lang und Fabian Kilian zu einer 48-Stunden-Spendentour mit Ziel in Altenburg.

Fabian Kilian und Sebastian Lang im Gespräch mit Eisenachs Feuerwehrchef Markus Weigelt. Der leidenschaftliche Rennradfahrer bedauert, nicht mitfahren zu können. Foto: Dirk Bernkopf

Die „TaTüTa“-Tour ist ein Feuerwehr-Spendenprojekt unter Schirmherrschaft des Thüringer Innenministers Georg Maier (SPD). Kilian und der ehemalige Tour-de-France-Profi Lang fahren dabei im fliegenden Wechsel von Eisenach nach Altenburg. Dabei wird die Skatstadt nicht auf direktem Weg angesteuert: Wie an einem Feuerwehrschlauch führen die Zwischenstationen zwischen Süd- und Nordthüringen hin und her und verlängern die Strecke auf über 1000 Kilometer.

Stiftung hilft Feuerwehrleuten in Not

Durch die Aktion werden Spenden für die Opitz-Neubauer-Stiftung des Thüringer Feuerwehrverbandes gesammelt. Die Stiftung unterstützt Feuerwehrleute, wenn durch Unfälle im Einsatz eine soziale Notlage entsteht, sie unterstützt Feuerwehrleute bei besonders belastenden Einsätzen und fördert auch die Jugendfeuerwehren.

Der ehemalige Radprofi Sebastian Lang im Gespräch mit Staatssekretär Udo Götze. Foto: Dirk Bernkopf

Schon lange vor dem Start herrscht emsiges Treiben auf dem Eisenacher Marktplatz, Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Eisenach Mitte, der Jugendwehr Neukirchen und des THW Eisenach präsentieren sich mit ihren Einsatzfahrzeugen, sprechen mit den beiden Radfahrern und machen eine gute Werbung für ihr Ehrenamt. Als dann noch Mitglieder der Eisenacher DRK-Rettungshundestaffel mit zwei Suchhunden erscheinen, steigt der Kuschelfaktor enorm. Auch Eisenachs Feuerwehrchef Markus Weigelt schaut vorbei, schließlich ist er selbst ein leidenschaftlicher Rennradfahrer. Er bedauert, dass er wegen seiner Dienstbereitschaft nicht ein Stück mitfahren kann.

Route führt wie ein Feuerwehrschlauch durch Thüringen

Es ist nach 2021 die zweite „TaTüTa“-Tour der beiden Radsportler. Zur Premiere wurde Thüringen vor zwei Jahren umrundet, auch das waren über 1000 Kilometer. Damals wurden Spenden in Höhe von über 8000 Euro generiert und die Thüringer Jugendfeuerwehr konnte davon eine Wettbewerbsbahn mit Übungsgeräten anschaffen, berichtet Cheforganisator Holger Münch, Geschäftsführer der Thüringer Jugendfeuerwehr.

Abschiedsfoto auf dem Eisenacher Marktplatz. Foto: Dirk Bernkopf

Diesmal haben sich die beiden Radsportler nicht extra auf die Tour vorbereitet, sie starten aus dem normalen Training heraus, was allerdings recht umfangreich ist. Kurioserweise hat sich Sebastian Lang erst vor wenigen Tagen selbst eine Challenge auferlegt – er möchte an jedem Tag der Tour de France zehn Kilometer laufen. „Blöderweise ist bei der Tour erst am Montag Ruhetag, also muss ich nach meiner 230 Kilometer langen Radetappe noch Laufen gehen“, berichtet Sebastian Lang und verweist auf seine gepackte Lauftasche im Begleitfahrzeug.

Jeder bewältigt eine Nachtetappe auf dem Rad

Während sich die beiden Radfahrer vor zwei Jahren noch nach kurzen Etappen ablösten, sind die Abschnitte diesmal länger. „Jeder von uns fährt eine lange Nachtetappe , so dass der andere zu Hause schlafen kann“, erklärt Lang. Unterwegs sind die Radfahrer ohne Begleitfahrzeug. Allein ist dennoch keiner. Es haben sich Mitfahrer angekündigt und in verschiedenen Orten wird den Spendenfahrern von den örtlichen Feuerwehren ein würdiger Empfang bereitet.

Staatssekretär Udo Götze und Bürgermeister Christoph Ihling (von links) lassen sich von Fabian Kilian die Streckenführung erklären. Foto: Dirk Bernkopf

„Die sportliche Leistung zählt diesmal weniger, unsere Prämisse ist, mit den Leuten unterwegs zu reden und über den Sinn der Aktion aufzuklären“, sagt Sebastian Lang. Sein Partner Fabian Kilian ist Architekt und kommt eigentlich aus der Leichtathletik, war bis zum Studium Crossläufer. „Durch meine Kinder bin ich aber inzwischen beim Triathlon gelandet und bin auch als Trainer beim LTV Erfurt tätig“, sagt der 43-Jährige.

Mitfahrer sind gern gesehen

Dann schlägt auch schon die Rathausuhr 17 Uhr, seit Monaten von Gangungenauigkeiten zeigt sie pünktlich zum Start die korrekte Zeit an. Die Rennradfahrer werden von Eisenachs Bürgermeister Christoph Ihling (CDU) und dem Thüringer Staatssekretär Udo Götze auf die Reise geschickt. Sebastian Lang rollt ein paar Meter mit, dann ist Fabian Kilian allein auf der Strecke nach Suhl.

Jeder möchte mal die Suchhunde der DRK-Rettungshundestaffel knuddeln. Foto: Dirk Bernkopf

Unter tatuetatour.de gibt es einen Streckenplan mit Live Tracking – Mitfahrer sind immer gern gesehen.