Radsportass Thomas Barth: Mit dem Olympia-Jackett zum Standesamt

„Frühstück beim Bauer“, hat Thomas Barth geantwortet, als wir uns zum Gespräch verabredeten. Sein Haus in Mehla hat der 60-Jährige bezogen, noch sind nicht alle Kisten ausgeräumt, doch etwas Süßes reicht er in einer Glasschale und bittet darum, die Aufschrift zu lesen. Junioren-Weltmeisterschaft 1977 in Österreich ist am Rand eingraviert.

Lange her, sagt er, „aber ich kann mich schlecht von den alten Sachen trennen“. Auch sein erstes Rennrad der Marke „Diamant“ hält er in Ehren, es steht in einem kleinen Schuppen – seinem Traditionskabinett. „Damals sind wir noch mit acht Gängen, sechs hinten, zwei vorn ausgekommen.“

Zunächst wollte er aber Fußballer werden. „Ich hab‘ im Fernsehen immer die Bundesliga geschaut und die Tore von Gerd Müller bewundert“, erzählt er. Zu Hause auf dem Bauernhof in Arnsgrün kickte er gegen das Garagentor, versuchte den zurückprallenden Ball geschickt aufzunehmen oder per Rückzieher zu nehmen.

Schnell fest im Sattel

„Richtig hingekriegt, hab ich das nie“, sagt er und lacht. Doch im Sattel machte ihm kaum einer was vor. Zwar spielte er zunächst Fußball in Pöllwitz und Pausa, doch als er am 27. April 1972 in Leitlitz die „Kleine Friedensfahrt“ über vier Kilometer gewann, „da hab‘ ich mich mit dem Radsport-Virus infiziert“. Gab es in der Gegend ein Radrennen, war er am Start, löste 1974 seine erste Radsport-Lizenz bei der BSG Motor Zeulenroda. Als es einmal hieß, du musst einen Helm mitbringen zum Rennen, setzte er sich einen Motorradhelm auf und los ging es. Er fiel auf, auch den Trainern von Wismut Gera.

„Ich hatte Ausdauer und Kraft, die Arbeit auf dem Bauernhof hat mir in dieser Hinsicht nicht geschadet. Milchkannen schleppen sollte man als Trainingsmittel aufnehmen“, sagt er und lacht. Die erste Zeit hatte er in Gera noch keinen Internatsplatz zugewiesen bekommen, also ist er vor und nach dem Training die 42 Kilometer von Arnsgrün nach Gera und zurück gestrampelt.

„Ich habe eher zu viel als zu wenig trainiert“, sagt er. Doch die Trainer meinten: „Der Bauer schafft das schon.“ Seinen Spitznamen, den hatte er in Gera schon nach ein paar Tagen weg, eigentlich wenig schmeichelhaft, doch Thomas Barth steht da drüber. “

Meine etwas poltrige Art als Junge vom Dorf, kirchlich und konservativ erzogen mit eigenem Dialekt, damit fiel ich in der Stadt auf und war dann eben der Bauer und bin es heute noch.“

Sportlich ging es rasant voran. Schon drei Jahre nach seinem Wechsel an die SG Wismut Gera wurde er Junioren-Weltmeister im 70-km-Mannschaftszeitfahren. Ein Jahr später wiederholten die DDR-Junioren in Washington D.C. ihren JWM-Sieg – mit Thomas Barth, Olaf Ludwig und Udo Smektala kamen drei der vier Renner aus Gera.

Im geschlagenen Feld die Gastgeber mit Greg Lemond, der später dreimal die Tour de France gewann. „Seither kennen wir uns und der Kontakt ist nicht abgerissen“, sagt Thomas Barth. Zuletzt sahen sie sich auf einer Radmesse in Friedrichshafen.

Erste Etappensiege

„Radsport war meine Welt. Das Training eine Freude“, sagt Thomas Barth über sich, möchte seine Zeit als Radsportler in der DDR und seine Jahre als Profi nach der Wende nicht missen. 1979, in seinem ersten Männerjahr holte er sich Etappensiege bei der Slowakei- und Oberösterreich-Rundfahrt.

„Ich war in Tritt“. Das harte Training schlug an, schon damals ging es regelmäßig nach Cottbus in den Fliegerhorst. „Dort wurden die Piloten für die Kampfjets ausgebildet und uns Sportler hat man auch in die Alukapsel gesteckt und den Sauerstoffgehalt in der Luft zurückgefahren.“

Zwei Stunden saßen die Sportler auf dem Rad im Inneren der Kapsel. „So haben wir Training in der Höhe simuliert.“ Gleiches wurde in Äthiopien praktiziert – hin und her in dünner Luft. Olympia 1980 in Moskau konnte kommen. Zu gern wäre Thomas Barth im 100-km-Mannschaftszeitfahren gestartet, doch wurde er als zu klein befunden. Mit 1,73 Meter Körpergröße sei er zu klein für einen homogenen Straßenvierer, hieß es.

Also Straßenrennen. Schon in der dritten Runde auf dem künstlich angelegten Kurs in Krylatskoje sei eine dreiköpfige Spitzengruppe mit dem späteren Olympiasieger Sergej Suchorutschenkow, Czeslaw Lang und Juri Barinow abgefahren. Zwei UdSSR-Renner, ein Pole, „trotzdem keine bedrohliche Rennsituation“. Das Trio sei 250 Meter vor dem Feld gefahren, gut auszumachen. Doch dann kam der Hubschrauber ins Spiel. Erst habe er das olympische Rennen nur gefilmt.

„Das Bild habe ich noch genau vor Augen. Ich sehe das grüne Ungetüm in der Luft, die Schwanzflosse verdeckt das Führungstrio. Nach einem hässlichen Anstieg nach Start und Ziel ging es hinunter in eine Senke.“ Der Hubschrauber sei abgedreht, die drei Ausreißer bekamen einen Schub und mit dem Rückenwind waren sie weg – hatten ein paar Minuten Vorsprung, waren nicht mehr einzuholen.

Thomas Barth wurde Olympiavierter, gewann den Spurt aus dem Feld. Gold und Bronze für die UdSSR – Heimvorteil genutzt. Allerdings sei der Kurs in Krylatskoje auch technisch sehr anspruchsvoll gewesen, räumt Thomas Barth ein. Die DDR-Starter waren vor Olympia extra nach Moskau geflogen, um zu trainieren. „Die Miliz hat uns nach drei Runden davongejagt.“

„Olympiaersatz“ in Forst und Schleiz

Außer Spesen nichts gewesen. Dass die Moskauer Spiele seine einzigen bleiben würden, war nicht abzusehen. Vier Jahre später schloss sich die DDR dem Olympia-Boykott für Los Angeles an. Was blieb, waren die „Druschba“-Wettkämpfe. Die Radsportler ermittelten in Forst den Sieger im Straßen-Vierer und auf dem Schleizer Dreieck fuhren die Straßenbolzer um den Sieg – ohne Thomas Barth. Am Mittwoch hatte er noch das Testrennen der DDR-Nationalfahrer in Ronneburg gewonnen und am Abend teilte man ihm mit, er würde für Falk Boden aus der Mannschaft genommen.

„Ich war am Boden zerstört. Fühlte mich als Bauernopfer“. Vielleicht, so mutmaßt er, könnten ihn ein paar kritische Äußerungen zum Boykott der L.A.-Spiele den Startplatz gekostet haben. „Einer hat immer gepetzt.“

Und wieder vier Jahre später bremste ihn ein heftiger Magen-Darm-Infekt im Sommer aus. „Ich hab mein Rennrad an den Baum gestellt, bin auf den Sattel gestiegen und hab‘ Kirschen vom Baum gefuttert. Da muss wohl kurz vor her der Düngeflieger sein Gift abgeworfen haben.“

So ist er – der Bauer. Den Olympiasieg seines Vereinsgefährten Olaf Ludwig 1988 in Seoul sah er als Urlauber im Ungarn-Urlaub. Barth und Olympia, keine Erfolgsgeschichte. Doch noch immer hat er von den Spielen in Moskau eine Erinnerung. Zur Olympia-Einkleidung zählte ein schönes weißes Jackett. Kombiniert mit einer blauen Hose trug er das Jackett 1981 zu seiner Hochzeit.

Zitat: „Ich hatte Ausdauer und Kraft, die Arbeit auf dem Bauernhof hat mir in dieser Hinsicht nicht geschadet.“ Thomas Barth über seine Kindheit