Lissabon RB Leipzig ist stolz auf den Höhenflug in der Champions League. Ob die Sachsen ihn auch tatsächlich wiederholen können, ist fraglich.

Champions League RB Leipzig will nach der Lehrstunde wieder angreifen

Allein saß Yussuf Poulsen Dienstag in der Nacht am Spielfeldrand des Estadio da Luz in Lissabon. Weit nach Abpfiff des Spiels gegen Paris St. Germain, von dem sich der Däne erhofft hatte, es würde ihn und seine Kollegen von RB Leipzig ins Champions-League-Finale bringen. Es kam bekanntlich anders. Die Sachsen verloren das Duell 0:3 (0:2) – und mussten gestern Nachmittag die Heimreise antreten.