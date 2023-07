Regionalliga: Wer kommt und wer geht beim FC Rot-Weiß Erfurt, beim FC Carl Zeiss Jena und beim ZFC Meuselwitz?

Erfurt. Das Spielerkarussell dreht sich bei Fußballvereinen vor der neuen Saison 23/24. Sehen Sie hier alle Zugänge und Abgänge für den FCC, RWE und den ZFC.

Ende Juli will der Fußball in den ersten Klassen in die neue Saison starten. Spieler werden daher zur Verstärkung umworben, um mit einem möglichst schlagkräftigen Team in die neue Spielzeit zu gehen. Das gilt auch für die Regionalliga-Vereine FC Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz sowie für den FC Rot-Weiß Erfurt. Der FC Carl Zeiss sicherte sich unter anderem die Dienste von Fynn Kleeschätzky. Beim FC Rot-Weiß Erfurt dürfte Abwehrspieler Aaron Manu nur schwer zu ersetzen sein. Hier die Übersicht:

FC Rot-Weiß Erfurt - Zugänge Name (Alter) Verein/Position Lucas Zeller (23) 1.FC Schweinfurt 05/Abwehr Michael Seaton (27) Berliner AK/Angriff Kwabe Schulz (24) Berliner AK/Abwehr Robin Fabinski (19) SG Barockstadt/Abwehr Maxime Langner (18) Erzgebirge Aue (U19)/Angriff Daniel Krasucki (20) TeBe Berlin/Mittelfeld Natanas Zebrauskas (21) Greuther Fürth II/Abwehr Noa-Gabriel Simic (18) Borussia Dortmund U19/Angriff Daniel Muteba (23) TSV Buchbach/Mittelfeld

FC Rot-Weiß Erfurt - Abgänge Name (Alter) Verein/Position Aaron Manu (23) Rot-Weiss Essen/Abwehr Calvin Tshilumba (23) Unbekannt/Mittelfeld Zeke Zambrano (20) Unbekannt/Mittelfeld Osayamen Osawe (29) Unbekannt/Angriff Abou Ballo (25) Unbekannt/Abwehr Enrico Startsev (19) Unbekannt/Mittelfeld Patrick Nkoa (23) Hansa Rostock/Abwehr Marcel Bär (24) Unbekannt/Abwehr

FC Carl Zeiss Jena - Zugänge Name (Alter) Verein/Position Fynn Kleeschätzky (22) Germania Halberstadt/Abwehr Joshua Endres (26) TSV Aubstadt/Mittelfeld Joel Richter (24) Berliner AK/Mittelfeld Elias Löder (23) Hallescher FC/Mittelfeld Josien Nathaniel (19) CZ Jena (U19)/Angriff Benjamin Zank (18) CZ Jena (U19)/Angriff Justin Smyla (19) CZ Jena (U19)/Abwehr

FC Carl Zeiss Jena - Abgänge Name (Alter) Verein/Position Vasilios Dedidis (23) BFC Dynamo/Angriff Tekero Itoi (25) Hessen Kassel/Mittelfeld Elias Rosner (20) SSC Weißenfels/Mittelfeld Kevin Wolf (27) Unbekannt/Abwehr Ugur Tezel (26) Unbekannt/Abwehr Matti Langer (33) Unbekannt/Mittelfeld Dervis Erkan (20) Unbekannt/Mittelfeld René Lange (34) Karriereende/Mittelfeld Lorenz Knöferl (20) 1860 München/Angriff

ZFC Meuselwitz - Zugänge Name (Alter) Verein/Position Arlind Shoshi (26) VSG Altglienicke/Angriff Ben Keßler (20) Chemie Leipzig/Abwehr Christoph Pauling (23) VfB Krieschow/Mittelfeld Can Sakar (26) TuS Makkabi Berlin/Angriff