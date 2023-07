Regionalligist ZFC Meuselwitz mit zwei weiteren Tests

Meuselwitz. Zugänge überzeugen bislang in der Saisonvorbereitung des Fußball-Regionalligateams.

Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz um dessen neuen Cheftrainer Georg-Martin Leopold überzeugte in der Saisonvorbereitung mit zwei Testspielsiegen gegen den FC Eilenburg (2:0) und die SG TSV 1861 Bad Tennstedt/Ballhausen (13:1).

In beiden Partien war unter anderem Zugang Arlind Shoshi erfolgreich, der ablösefrei von der VSG Altglienicke ins Altenburger Land wechselte.

Bevor es zum ersten Regionalliga-Spieltag am 30. Juli beim SV Babelsberg 03 wieder ernst wird, testet der ZFC am kommenden Samstag (14 Uhr) zuhause gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sowie am 22. Juli in Grimma.

Zudem geht es am zweiten Augustwochenende im Landespokal zum FC Einheit Rudolstadt.