Rekord-Rodlerin Natalie Geisenberger beendet ihre Karriere

München/Essen. Natalie Geisenberger, Deutschlands erfolgreichste Olympia-Teilnehmerin bei Winterspielen, verabschiedet sich vom Leistungssport.

Dass Natalie Geisenberger, mit sechs Goldmedaillen Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympiasportlerin, sich 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo nicht noch einmal auf den Schlitten setzt, hatte sich schon im Frühjahr 2022 angedeutet. Kurz nach den Olympischen Spielen in Peking war sie am Rande eines Termins in Dortmund ins Erzählen gekommen. „Ich will ein normales Leben haben“, sagte sie und kam schnell ins Erzählen. „Als ich schwanger war, habe ich viel geheult, und das lag nicht nur an den Hormonen. Ich habe beispielsweise einmal am Fenster gestanden und gesagt, schau mal den bunten Baum an“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Und weiter: „Ich war so überwältigt, weil ich im Herbst jahrelang nur auf der Autobahn war, Kilometer schrubben. Und Weihnachten habe ich sogar im Internet nach Rezepten gesucht und das erste Mal Plätzchen gebacken.“

Insofern scheint nur folgerichtig – mittlerweile ist sie Anfang des Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden – dass sie jetzt auch ganz offiziell vom Leistungssport Abschied nimmt: „Ich habe mich entschieden, meine Karriere zu beenden, und freue mich auf den Winter als Fernsehsportler und passiver Rodelinteressent“, sagte die 35-Jährige in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayrischen Rundfunks.

Natalie Geisenberger gewann achtmal den Gesamtweltcup

Ganz leicht ist ihr die Entscheidung vermutlich dennoch nicht gefallen, obwohl oder vielleicht sogar weil die Rodlerin als Leistungssportlerin alles erreicht hat. Mehr als ein Dutzend Welt- und Europameistertitel seit ihrer ersten Weltcup-Teilnahme 2007, die erwähnten sechs Goldmedaillen bei drei Olympischen Spielen seit 2014 gewonnen. Eine Olympische Bronzemedaille und 74 Weltcupsiege sollen in der Liste der Erfolge nicht unterschlagen werden. Achtmal gewann sie zudem die Weltcup-Gesamtwertung, zwischen 2013 und 2019 sogar siebenmal in Serie.

Vor allem die Medaillen bei den Spielen in Peking, die sie insgesamt sehr kritisch sah und sieht, werden Geisenberger unvergessen bleiben, weil sie als junge Mutter noch einmal an der Spitze der Weltelite des Rodelsports zurückkehrte. Wie schwierig der Weg damals war, deutete sie im Gespräch an. Die meisten Sponsoren seien ihr treu geblieben, als sie verkündet hatte, dass sie einen Winter „mal nicht fahren“ könne, aber natürlich habe sie sich erklären und Zweifel niederringen müssen. Und dann reichte ein kurzer Satz: „Als männlicher Leistungssportler und Vater führst du diese Gespräche nicht.“

Natalie Geisenberger spricht auch kritische Themen an

Wenn es darauf ankommt, kann Geisenberger deutlich werden. Nicht ihren Sport, aber den Umgang mit der Wintersportdisziplin sieht sie kritisch: „Die Olympischen Spiele müssen dringend wieder nahbarer werden“, sagt sie: „Eine Bahn für 2,4 Milliarden Euro in die Natur zu stellen ist mir viel zu viel.“ Dann müsse man sich, sagt sie, „nicht wundern, wenn die Menschen sich abwenden“. Sie sei ohnehin kein Fan von diesem „immer höher, schneller, weiter, teurer“

Die Genugtuung war vermutlich groß, dennoch erzählte die Sportlerin das ohne jede Verbitterung, freute sich auch Wochen nach dem Erfolg noch über ihr sensationelles Comeback: „Das ist die kitschigste Geschichte, die ich mir hätte ausmalen können. Und ich liebe Kitsch.“

Und jetzt? Jetzt geht sie nach 25 Jahren als Rodlerin und davon 16 Jahren im Leistungssport ohne öffentlich inszenierte Wehmut. Das würde zu der meinungsstarken, aber meist entspannt wirkenden Bayerin, auch nicht recht passen. In der TV-Sendung des Bayrischen Rundfunks sagte Geisenberger: „Es war eine mega, mega Zeit. Ich habe jede Sekunde so genießen dürfen, habe Erfolge feiern dürfen. Es war Wahnsinn! Wenn mir das jemand vorab gesagt hätte, hätte ich gesagt: Niemals! Jetzt freue ich mich auf die Zukunft. Ich glaube, für mich war das jetzt der perfekte Zeitpunkt zu sagen: Danke, das war’s.“