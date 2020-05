Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rennradtour zur Bäckerei in Gospieterode

Am Sonntag, 17. Mai, kann der ADFC Ilm-Kreis wieder in die Saison starten. Die Mitglieder und Interessenten treffen sich um 9 Uhr am Ilmenauer Bahnhof zu einer Rennradtour im Rahmen des Stadtradelns 2020. Ziel ist die Bäckerei in Gospieterode, es werden 120 Kilometer gefahren. Schutzmaßnahmen sind dabei einzuhalten. So dürfen nur Gesunde teilnehmen, und es wird eine Teilnehmerliste geführt. Ein Abstand von 1,5 Metern ist auch in den Pausen einzuhalten, Mundschutz und Verpflegung sind mitzubringen. Auch die Radwanderwoche soll unter ähnlichen Maßnahmen stattfinden. Das Bergzeitfahren erfolge in diesem Jahr individuell über die ganze Woche hinweg. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies immer noch für das Stadtradeln tun, teilte Peter Schütz mit