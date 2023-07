Reus ist nicht mehr Kapitän bei Borussia Dortmund

Dortmund Borussia Dortmunds langjähriger Kapitän Marco Reus wird in der kommenden Saison nicht mehr Spielführer beim deutschen Fußball-Vizemeister sein. „Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben“, sagte Reus in einem vom BVB in sozialen Medien geteilten Video.

Borussia Dortmunds langjähriger Kapitän Marco Reus wird in der kommenden Saison nicht mehr Spielführer beim deutschen Fußball-Vizemeister sein. „Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben“, sagte Reus in einem vom BVB in sozialen Medien geteilten Video.

Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl habe er am Vortag darüber informiert, sagte der 34-Jährige. „Ich durfte diese Kapitänsbinde fünf Jahre voller Stolz und mit einer großen Ehre tragen“, sagte Reus. Er wünsche Kehl und Terzic, „dass sie einen sehr, sehr guten Nachfolger finden. Da bin ich mir sehr sicher“.

Reus hatte beim BVB zuletzt keinen Stammplatz mehr. In der vergangenen Bundesliga-Saison war der gebürtige Dortmunder in 25 Partien dabei und stand 14-mal in der Anfangsformation. Dem Offensivspieler gelangen in der Liga sechs Tore.