Rodel-Doppel Eggert/Benecken holt WM-Gold

Dem Jubel auf dem Schlitten folgte eine lange Umarmung im Ziel: Toni Eggert und Sascha Benecken hatten zum Saisonhöhepunkt nicht nur eine goldene Punktlandung hingelegt, sondern auch einen Lauf für die Geschichtsbücher des Rennrodelsports. Zum vierten Mal hintereinander fuhren die beiden Thüringer auf den WM-Gipfel und gehören nun mit den Oberhofern Stefan Krauße/Jan Behrendt und den Bayern Patric Leitner/Alexander Resch zur Riege der Rekord-Weltmeister. Inklusive der Titel mit der Teamstaffel addiert sich die Erfolgsliste der beiden Thüringer gar auf acht Goldene – niemand war bei Weltmeisterschaften erfolgreicher.

Nach einer Saison mit vielen Hochs und Tiefs fiel eine wahre Last von den beiden ab. „Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte Toni Eggert, „wir hatten trotz aller Rückschläge immer an unseren Zielen festgehalten und mit viel Aufwand an unserem System gearbeitet. Nun hat es in dieser Woche erstmals funktioniert.“

Und wie! In einem hochklassigen Rennen, das allen Doppeln gleiche Bedingungen bot, waren Eggert/Benecken mit dem Hauch von zwei Tausendstelsekunden – nicht mehr als zwei Streichholzlängen - vor ihren großen Rivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt in den finalen Durchgang gestartet. Als Polster ein Nichts, als Druck eine Tonnenlast. „Die Anspannung war brutal“, gab Sascha Benecken zu, „zwischen den Läufen hab‘ ich gedacht, ich werde langsam zu alt dafür.“

Ausgerechnet am Königssee schloss sich für die beiden ein Kreis. Hier, wo Anfang November mit ihrem positiven Corona-Test eine Zeit der Ungewissheit begann. „Da stellt man sich schon viele Fragen“, blickte Benecken zurück. Was wird mit der Vorbereitung? Und was, wenn das nicht vorbei ist nach zehn Tagen?

Sie waren noch rechtzeitig fit geworden, doch die Saison verlief nicht glatt für die beiden. In Sigulda gestürzt, zu Hause in Oberhof das Podest verpasst, der Gesamtweltcup, den sie in den vergangenen vier Jahren ebenfalls abonniert hatten, längst außer Reichweite – dem Winter ihres Missvergnügens folgte spät die goldene Genugtuung zum Saisonhöhepunkt.

Über eine Medaille durften sich auch Hannes Orlamünder und Paul Gubitz freuen. Die jungen Zella-Mehliser gewannen als Gesamtzehnte Silber in der U23-Wertung. Ein respektabler Achtungserfolg.