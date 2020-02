Sotschi. Am Wochenende findet die Rodel-WM in Russland statt. Die Winterweisheit, wonach Schlittenfahren ein Sport ist, wo am Ende immer die Deutschen gewinnen, ist geschmolzen wie der Schnee in hiesigen Breiten.

Rodel-WM: An alte Erfolge anknüpfen

Gewissheiten gibt es keine. Selten war eine Rennrodel-Weltmeisterschaft so offen wie die am Wochenende auf der Olympiabahn in den Bergen über Sotschi. Die einstige Winterweisheit, wonach Schlittenfahren ein Sport ist, bei dem sich Dutzende zu Tal stürzen und am Ende immer die Deutschen gewinnen, ist geschmolzen wie der Schnee in hiesigen Breiten.

Viele Titelkandidaten, kein klarer Goldanwärter. Die Tatsache treibt vor allem vor dem Männerrennen am Sonntag die Spannung hoch. In den zehn Weltcup-Rennen dieses Winters standen bislang sieben verschiedene Sieger auf dem Podest. In der Rolle der Gejagten finden sich dennoch der Weltcupführende Roman Repilow und dessen Landsmann Semen Pawlitschenko wieder – die Russen gelten auf ihrer Heimbahn als Favoriten. „Das russische Team ist uns leicht voraus“, sagt der Friedrichrodaer Max Langenhan, „sie konnten in Sotschi viel testen und sind zu den russischen Meisterschaften schnelle Zeiten gefahren.“ Doppelsitzer-Pilot Toni Eggert aus Suhl sieht es ähnlich. „Natürlich haben sie dort 100 Millionen Läufe mehr“, sagt der 31-Jährige, findet aber trotzdem einen Mutmacher: „Zuletzt haben sie ja ausgerechnet beim Weltcup auf ihrer zweiten Heimbahn in Sigulda versagt.“ Österreicher haben aufgeholt Zu der längst breiter gewordenen Spitze gehören neben den starken Russen die Österreicher um Olympiasieger David Gleirscher und Sprint-Weltmeister Jonas Müller, Italiens Europameister Dominik Fischnaller und natürlich noch immer die Deutschen. Die Schlitten-Welt ist größer geworden. Das hiesige Know-how hat sich globalisiert. „Es wandert ins Ausland ab“, sagt Oberhofs Olympiasieger Johannes Ludwig, „aber es kommt nichts mehr zurück.“ Die anderen holen auf und – überholen. In zwei Jahren ganz oben zu sein, das hatte der aus Friedrichroda stammende österreichische Chefcoach Rene Friedl schon 2019 in Winterberg angekündigt. Auch die Russen haben vor der ersten Rodel-WM in ihrem Land mächtig investiert. Geld und bestes Material stehen dank der einflussreichen Verbandspräsidentin Natalia Gart jederzeit zur Verfügung. Dass dennoch auch mit den Deutschen in Sotschi zu rechnen ist, hat nicht zuletzt der Oberhofer Weltcup gezeigt. Ludwig gewann im Thüringer Regen nach einer verrückten Aufholjagd und nimmt mit seinem zweiten Sieg hintereinander viel Selbstbewusstsein mit. Felix Loch bisher ohne Saisonsieg Das darf auch der einstige Vorzeigerodler Felix Loch, der wie im Vorjahr ohne Saisonsieg zur WM reist. Kein schlechtes Omen: 2019 wurde er in Winterberg aus dem Nichts Weltmeister. Als Fünfter blieb er in Oberhof zwar etwas unterm Radar. Doch der zweimalige Olympiasieger legte bei widrigen Bedingungen zwei starke Läufe hin und erfüllte damit jenen Anspruch, den Bundestrainer Norbert Loch von seinen Rodlern fordert: Stabilität. Dennoch ist auch für Loch „Repilow der Topfavorit“. Doch die deutschen Männer, von denen die Thüringer mit Ludwig, Langenhan und Sebastian Bley drei Viertel des Aufgebotes stellen, müssen sich nicht verstecken. „Wir haben zwei Top-Männer, die ganz vorn mitfahren können“, sagt der Cheftrainer mit Blick auf Ludwig und Sohn Felix. Letzterer fühlt sich nach einigen Umstellungen beim Material „auf einem sehr, sehr guten Weg“. Muss nur noch das Wetter mitspielen. „Trocken, einigermaßen kalt, gleiche Bedingungen für alle“, wünscht sich Loch junior. Und fügt hinzu: „Ich habe ja ganz gute Erinnerungen an Sotschi. Es hat dort schon oft funktioniert.“ Und wie! 2014 gewann er hier Olympiagold.