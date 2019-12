Der FSV Schleiz erzielte seine bislang beste Halbzeitplatzierung in der Landesklasse. Sieben Siege, fünf Unentschieden, eine Niederlage sowie ein Torverhältnis 40:19 lautet die Zwischenbilanz der Männer vom Fasanengarten. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Trainer Roger Fritzsch. Der Plauener stellte sich vor wenigen Tagen zu einem Gespräch mit unserer Zeitung.

Mit dieser Bilanz kommt Ihnen sicher ein breites Lächeln über das Gesicht, zumal Ihnen die Stammspieler Mirko Horn, Frank Gerisch, Thomas Liebold und Marco Saß fast die gesamte Halbserie nicht zur Verfügung standen?

Ganz ehrlich, ich bin mit dieser Ausbeute überhaupt nicht zufrieden!

Diese Antwort kommt etwas überraschend.

Warum? Wir haben einfach zu viele Punkte liegenlassen. In Jena-Zwätzen wurde uns ein klares Tor verweigert. Auch hier hatten wir genügend Gelegenheiten, um trotzdem die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Des Weiteren möchte ich die Spiele in Stadtroda und Kahla anführen, wo meine Mannschaft es nicht verstand, klarste Chancen in Treffer umzumünzen und schließlich in der Schlussphase noch den Ausgleich hinnehmen musste. Am meisten Glück hatten wir sicherlich gegen Moßbach, als uns kurz vor dem Abpfiff durch Amel Nukovic noch der Siegtreffer gelang. Die einzige Niederlage mussten wir Saalfeld hinnehmen. Hier standen wir nach einer 2:0-Führung in der zweiten Halbzeit völlig neben uns. Auch gegen die zweite Vertretung von Schott Jena haben wir uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert.

Wer hat aus Ihrer Sicht den größten Leistungssprung in Ihrer Mannschaft gemacht?

Das ist für mich Christian Göller, er wurde in Schleiz bislang als offensiver Spieler eingesetzt. Seine Stärken liegen aber in der Defensive, auch ich habe dies anfänglich verkannt. Inzwischen hat er eine Qualität entwickelt, die ich bei ihm nicht gekannt habe. Mit Paul Jung hat ein weiterer sehr ehrgeiziger Spieler einen Sprung nach vorn gemacht.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Mannschaft?

Ganz ehrlich, ich habe noch nie eine Mannschaft trainiert, die so für Ihren Verein brennt. Das habe ich noch nirgends erlebt. Als ein Beispiel von vielen möchte ich Martin Berger anführen. Aufgrund der angespannten Personalsituation am letzten Spieltag hat sich der Martin entschlossen, seine anstehende Operation um eine Woche zu verschieben. Das Spiel hat er schließlich mit zusammengebissenen Zähnen absolviert. Natürlich wird die Mannschaft auch von ihren treuen Fans getragen, die sie regelmäßig bei allen Auswärtsspielen unterstützen.

Wann beginnt der FSV Schleiz mit der Vorbereitung für die Rückrunde und wen von den verletzten Spielern erwarten Sie wieder?

Um es gleich vorwegzunehmen, Marco Saß wird aufgrund seiner schweren Verletzung in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren können. Ich hoffe, er steht uns wieder im Sommer zur Verfügung. Für die anderen Verletzten wie u. a. Mirko Horn, Frank Gerisch und Thomas Liebold ist am 14. Januar Trainingsauftakt, der Rest der Mannschaft steigt am 23. Januar wieder ins Training ein. Bereits einen Tag später steht das erste Testspiel gegen Fortuna Plauen an. Die Begegnung findet in Neustadt unter Flutlicht statt, Anstoß wird um 18.30 Uhr sein.

Was wünschen Sie sich für die Rückrunde?

In erster Linie wünsche ich mir, dass uns in der Rückrunde das Verletzungspech nicht wieder heimsucht. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass wir wie bisher einfach bescheiden bleiben. Allen sollte bewusst sein, dass mit der Vorbereitung auf die Rückrunde für uns die schwierigste Phase beginnt. Wenn Mannschaften wie Neustadt, Stadtroda, Saalfeld und Bad Lobenstein koordiniert ihren Vorbereitungsplan auf Kunstrasen durchziehen, werden wir extrem von den Witterungsbedingungen und von den Verhältnissen auf unserem Hartplatz abhängig sein. Natürlich wünsche ich mir auch das unsere Verletzten schnell zu alter Form finden und wir wieder in der Lage sind, jeder Mannschaft Paroli zu bieten.

Der FSV wird von einigen Mitkonkurrenten als Meisterschaftsfavorit gehandelt. Wie sehen Sie es?

Wir können und wollen nicht alles von uns weisen. Ich denke, dass die Mannschaft sich diesen Respekt auch ein Stück weit erarbeitet hat. Gerade in den Spielen gegen die Spitzenmannschaften konnten wir trotz der Ausfälle eine gewisse offensive Wucht entwickeln und standen auch defensiv relativ stabil. Dennoch wie eingangs bereits erwähnt haben wir gerade in diesen Spielen zu viele Großchancen nicht genutzt und somit viele Punkte liegen gelassen. Aus meiner Sicht bleiben auch zur Rückrunde Neustadt, Stadtroda, Kahla und Saalfeld die Teams mit der größten individuellen Qualität und somit auch die Top-Favoriten. Wir müssen sehen, wie unsere Vorbereitung verläuft. Gleich zu Beginn stehen vier schwere Derbys für uns an. Aus meiner Sicht werden Mannschaften wie Moßbach, Bad Lobenstein und Zeulenroda den größten Einfluss auf den Meistertitel nehmen. Von Lobenstein erwarte ich eine starke Rückrunde, Moßbach und Zeulenroda sind immer in der Lage jeden zu ärgern. Wer es schafft gegen diese Mannschaften die meisten Punkte zu holen, kann am Ende ganz oben stehen.