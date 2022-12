Rollstuhlbasketball: Aufholjagd der Thuringia Bulls nicht von Erfolg gekrönt

Elxleben. Das erste Gipfeltreffen des deutschen Rollstuhlbasketballs in dieser Saison geht an den Bulls-Dauerrivalen RSV Lahn-Dill.

Lange Gesichter bei den Thuringia Bulls: Gegen Dauerrivale RSV Lahn-Dill verloren die Thüringer das erste Gipfeltreffen des deutschen Rollstuhlbasketballs in dieser Saison mit 66:70 (24:32). Entsprechend enttäuscht war Trainer Michael Engel: „Wir hätten gern auf Platz eins überwintert. Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Leider haben uns heute die vergebenen Würfe in der ersten Halbzeit etwas das Selbstvertrauen genommen.“

Engel hatte das ewig junge Prestigeduell im Vorfeld als „Überraschungsei“ bezeichnet. Der stark veränderte Kader des Gegners würde keine Blaupause für die bisherigen Begegnungen zulassen. Vor allem an Größe unter dem Korb hatten die Wetzlarer zugelegt. Auch auf das Tempospiel der Thüringer waren sie gut vorbereitet und ließen kaum Fastbreaks zu.

Trotz eines 4:0-Auftakts kamen die Bulls in der ersten Spielhälfte einfach nicht ins Rollen. Nur elf Punkte im ersten Viertel zeugten von der schwachen Trefferquote. Engel wechselte zwar häufig und trieb sein Team an der Seitenlinie lautstark an. Vorn wollten die Würfe aber einfach nicht fallen. Lahn-Dill wirkte abgezockter und baute seinen Vorsprung zu Beginn des zweiten Viertels auf 21:11 aus.

Insgesamt trafen die Gastgeber in der ersten Spielhälfte nur 26 Prozent ihrer Versuche aus dem Feld und lagen zur Halbzeit 24:32 zurück. Doch über den Kampf und die Emotionen fanden sie zu ihrem Spiel. Die Routiniers Alexander Halouski (18 Punkte), Vahid Azad (18) und Joke Linden (16) übernahmen zunehmend Verantwortung und führten ihre Mannschaft im dritten Viertel auf 49:50 heran.

Im Schlussabschnitt wendeten die Bulls sogar das Blatt (57:54, 63:59). Aber Lahn-Dill hielt in dem offenen Schlagabtausch dagegen, besaß in der spannenden Endphase wieder das bessere Händchen und feierte den prestigeträchtigen Sieg.