Ronneburg siegt in Ziegelheim souverän

Auch im zwölften Aufeinandertreffen in Folge in der Thüringenliga war für den LSV Ziegelheim gegen die Ronneburger nichts zu holen. Die 24:32-Niederlage fiel am Ende wohl etwas zu deutlich aus. „Beim 23:27 fünf Minuten vor Schluss wollten wir noch einmal etwas riskieren und sind früh zur Manndeckung übergegangen. Das hat sich nicht ausgezahlt. Deshalb bewerte ich das Ergebnis auch nicht über. Ich wusste vorher, dass im Normalfall gegen Ronneburg nichts zu holen ist“, äußerte sich Gastgeber-Trainer Christian Vincenz nach dem Abpfiff.

Während er die Defensivarbeit seiner Mannschaft als durchaus ordentlich bewertete, hatte er Probleme im Angriff gesehen. „Da sind wir zu leicht ausrechenbar, was aber auch daran liegt, dass uns diesmal nur ein Feldspieler als Wechsler zur Verfügung stand“, so Vincenz.

HSV-Coach Stefan Koska nahm die beiden Zähler gern mit nach Ronneburg. „Wir waren von Anfang an vorn. In manchen Phasen haben wir uns zu viele Fehler geleistet. Aber Ziegelheim ist angesichts der zwei Siege zuvor eben auch keine Laufkundschaft. Im Hinblick auf die nächsten beiden Heimspiele gegen Altenburg und Arnstadt ist der Erfolg wichtig. Aber im Hinterkopf haben wir eigentlich schon das Spiel in Hermsdorf Mitte November“, blickte er schon einmal voraus.

Zwei Spieler in seinem Team lobte der Ronneburger Trainer besonders. André Stölzner führte in der Rückraummitte über weite Strecken der Begegnung klug Regie. Nicht nur seine Kollegen setzte er geschickt ein, auch selbst traute er sich in brenzligen Situationen an die Abschlüsse und erzielte drei Treffer. „Er hat letztes Jahr kaum gespielt, blüht jetzt wieder richtig auf. Mit ihm muss man viel reden. Dann kann er sehr wertvoll für die Mannschaft sein“, so Koska, der auch Kreisläufer Michael Seime hervorhob.

Der Routinier war gleich fünfmal erfolgreich und erobert vor der Abwehr auch so manchen Ball in der Defensive. Überhaupt waren die Gäste immer in der Lage, eine Schippe drauf zu packen, wenn es denn nötig war. Neun Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Als am treffsichersten erwiesen sich Mirko Alexy mit acht und Richard Vogel mit sechs Toren.

LSV hat Start verschlafen

Die Ziegelheimer verschliefen vor 120 Heimzuschauern in der Wieratalhalle – Gäste-Fans waren nicht zugelassen – den Start. Schon nach 140 Sekunden lag man mit 0:3 im Hintertreffen, schaffte bis zum 4:5 (10.) aber wieder den Anschluss. Doch war der Ronneburger Spielfreude und den schnellen HSV-Kombinationen nur schwer zu begegnen. Beim 6:11 (19.) betrug der Rückstand erstmals fünf Tore.

Im Spiel hielt die Hausherren Altmeister Steffen Moritz, der viel Verantwortung übernahm und wie Mirko Alexy auf der anderen Seite acht Treffer erzielte. In der zweiten Hälfte sprang ihm André Heinig zur Seite, der trotz zeitweiliger Manndeckung sieben Tore beisteuerte. Dritte Säule der Ziegelheimer Offensive war Jonas Krause, der vornehmlich als sicherer Siebenmeter-Verwerter in Erscheinung trat.

Nach Wiederbeginn wurde der LSV mutiger und hatte den Rückstand beim 19:22 (46.) sogar bis auf drei Tore verkürzt. Doch vier Ronneburger Treffer hintereinander durch Filip Dujcak (2), Andre Stölzner und Michael Seime zum 19:26 (51.) beseitigten die Ziegelheimer Hoffnungen auf eine Überraschung schnell.

„Wir haben schon vier Punkte auf der Haben-Seite. Die nimmt uns niemand mehr weg. In den Heimspielen gegen Behringen/Sonneborn und Eisenach II rechnen wir uns wieder mehr aus“, sah Gastgeber-Trainer Christian Vincenz schon nach vorn.